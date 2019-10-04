Кредитное бюро Азербайджана весной 2020г запустит новую услугу кредитного скоринга - гендиректор

Кредитное бюро Азербайджана планирует в апреле 2020 года запустить новую услугу кредитного скоринга, заявил генеральный директор Бюро Эльчин Габибов.

"Мы планируем модернизировать нашу систему скоринга. С этой целью мы создали рабочую группу с нашими турецкими коллегами и в апреле 2020 года представим новую услугу скоринга", - сообщил Габибов в пятницу на VI ярмарке инвесторов, посвященной развитию микрофинансирования в Азербайджане.

По его словам, эта модель позволит выпустить на рынок новые услуги, в частности аналитические. "Кроме того , это придаст импульс автоматизации процессов и позволит гражданам самим контролировать изменения собственных кредитных историй", - сказал Габибов.

Глава Кредитного бюро добавил, что до конца 2019 года планируется запуск ещё одной услуги, позволяющей кредитным организациям направлять в Бюро большое количество запросов за один раз.

"В настоящее время кредитные организации могут за один раз направлять в Бюро всего один запрос. Новая услуга позволит направлять за один раз около 5-10 тыс. запросов", - сказал Габибов.

Он подчеркнул, что доля скорингов в общих запросах в Бюро постепенно растет. "С начала функционирования Бюро к нам поступило 3,6 млн запросов, из которых 1,9 млн запросов пришлись на скоринг. Если в прошлом году доля скоринга в общих запросах составляла 43,5%, то за 8 месяцев текущего года этот показатель составил 61,5%", - добавил Габибов.

Как сообщалось ранее, в декабре 2017 года инициативная группа по созданию первого частного кредитного бюро в республике объявило о создании ООО "Азербайджанское кредитное бюро". Учредителями общества стали 8 банков - Международный банк Азербайджана (МБА), PASHA Bank, Kapital Bank, Xalq Bank, Bank Respublika, Rabitabank, Unibank и Ziraat Bank Azerbaijan. Уставный капитал Бюро равен 2 млн манатов, оно начало деятельность с 1 февраля 2018 года.

Бюро осуществляет сбор, хранение и анализ формирующей кредитную историю клиентов информации, полученной как у кредитных организаций, так и страховых, лизинговых, компаний, коммунальных предприятий, операторов мобильной связи и др. Кроме того, бюро будет составлять кредитную отчетность, присваивать рейтинги заемщикам и др. услуги.

А.Мамедов