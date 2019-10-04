Wood Mining South Africa займется проектированием полевых работ на месторождении полиметаллических Филизчай

ЗАО «AzerGold» направит около 1,3 млн манатов на услуги по проектированию полевых работ на месторождении полиметаллических Филизчай и их контролю.
Согласно данным сайта www.tender.gov.az, «AzerGold» подписал соответствующий контракт с компанией Wood Mining South Africa (PTY) LTD.
Стоимость контракта – 1млн 285 тыс. 983,7 манатов ($756,461 тыс. по текущему курсу).
Месторождение Филизчай в Балакенском районе (северо-запад Азербайджана) по своим запасам считается вторым в Европе и входит в десятку месторождений полиметаллических руд в мире. Впервые запасы этого месторождения были подтверждены в 1967 году и в 1983 году Центральной комиссией запасов СССР.
Запасы месторождения Филизчай превышают 120 млн тонн. Суммарное содержание в руде таких металлов как медь, цинк и свинец составляет 6-8%, удельный вес золота и серебра – в среднем 0,65 и 50 гр/тонну соответственно. Кроме того, в состав руды с этого месторождения входят: кадмий, висмут, селен и теллур. Месторождение Филизчай может в течение 50 лет служить сырьевой базой для горнопромышленного комплекса, который планируется создать в Азербайджане.
По оценкам AzerGold, доходы Азербайджана от разработки месторождения полиметаллических руд Филизчай составят до 10 млрд манатов.
ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемед.
Н. Аббасова
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