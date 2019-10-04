Следующая трехсторонняя встреча по газу Россия-Украина-ЕС состоится 28 октября - Шефчович

Следующая трехсторонняя встреча по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией состоится 28 октября, сообщил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в своем твиттере.
В середине сентября стороны на трехсторонней встрече договорились встретиться в конце октября.
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