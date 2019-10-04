Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8651 RUR   0.0262 GBR   2.097 TRY   0.2986

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.62 -0.45 Brent 58.89 -0.36

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 04.10.2019 12:32

Следующая трехсторонняя встреча по газу Россия-Украина-ЕС состоится 28 октября - Шефчович

Следующая трехсторонняя встреча по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией состоится 28 октября, сообщил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в своем твиттере.

В середине сентября стороны на трехсторонней встрече договорились встретиться в конце октября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ГАЗ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Козак с оптимизмом смотрит на поставки газа Молдавии через Украину в 2020г: больших рисков для транзита нет Трамп считает, что действия США на Украине раздражают РФ, с которой нужно быть друзьями - СМИ Меркель приветствует обмен заключенными между Россией и Украиной Новак: Будем считать 19 сентября согласованной датой трехсторонних переговоров по газу Зеленский: мы с Путиным выполнили обещанное; дальше будем продвигаться к освобождению всех пленных и миру в Донбассе Путин убежден в полной нормализации отношений РФ и Украины в исторической перспективе

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]