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Дальнее зарубежье 04.10.2019 12:34

Суд в Британии определит, можно ли отправить Джонсона в тюрьму за "жесткий" Brexit

Сессионный суд Шотландии решит, можно ли заставить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отложить Brexit и наказать его за несоблюдение этого требования, сообщает в пятницу телеканал BBC.

Сессионный суд - высшая судебная инстанция по гражданским делам в Шотландии. В суд обратились бизнесмен Дэйл Винс, достаточно видный противник Brexit - королевский адвокат Джо Могам - и член парламента от Шотландской национальной партии Джоанна Черри.

Они хотят, чтобы суд решил, в какой мере Джонсон должен подчиняться принятому членами палаты общин в сентябре закону "Бэнн-экт", который требует от правительства продлить сроки Brexit, если британский парламент не согласует сделку по нему к 19 октября 2019 года.

В пятницу суд выслушает мнение истцов о том, какие меры можно применить к Джонсону, если он решит все же выйти из ЕС без сделки с Брюсселем. В частности, они предлагают наложить на Джонсона штраф или отправить его в тюрьму. Решение суд примет в понедельник.

Затем судебная коллегия определит, могут ли судебные власти Великобритании самостоятельно направить ЕС письмо с просьбой об отсрочке Brexit, если это откажется сделать Джонсон.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к концу октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить о подобных вещах ЕС.

Это уже не первое обращение в суд, связанное с действиями Джонсона в качестве премьер-министра. Так, ранее Джонсон пытался приостановить деятельность парламента до 14 октября, но после соответствующего решения Верховного суда парламент вернулся к заседаниям. В свою очередь Джонсон призывал членов парламента либо помочь ему выполнить выход из ЕС, либо пойти на досрочные выборы.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СУД, ПРЕМЬЕР


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