Скачок цен на газ в Европе из-за отсутствия контракта Нафтогаза и Газпрома с 2020г может быть существенным - глава Wintershall Dea

Скачок цен на газ в Европе может быть существенным, если "Газпром" и "Нафтогаз Украины" не договорятся о транзите газа с 2020 года, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) председатель правления Wintershall Dea Марио Мерен.

Он отметил, что в случае реализации такого сценария скачок цен на газ будет "однозначно", а с учетом опыта холодной зимы 2017-2018 годов, когда на полную мощность работали и "Северный поток", и газотранспортная система Украины, и Opal, "рост цен может быть существенным".

"Если к концу года стороны не смогут договориться, то в Европе мы однозначно увидим скачок цен на газ. Очень надеюсь, этого не случится, ведь в долгосрочной перспективе на газовом рынке это отразится плохо", - отметил он.

"Как сильно могут взлететь цены, сказать не могу, но если посмотреть на период холодной зимы 2017-2018 годов, мы наблюдали относительно высокие цены из-за погоды. При том, что тогда работали и газотранспортная системы Украины, и "Северный поток 1", и "Ямал-Европа", и Opal работал на полную мощность, так что рост цен может быть существенным", - сказал Мерен.

"Физически газа будет достаточно, но так или иначе количество будет ограничено - с рынка исчезнет от 90-100 млрд кубометров газа, которые обычно прокачиваются через территорию Украины. Разумеется, это существенно повлияет на цены, и мы увидим резкий скачок", - добавил он.