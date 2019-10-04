В Белоруссии стартовала перепись населения

В Белоруссии в пятницу началась перепись населения, она продлится до 30 октября.

Переписи подлежат граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие/пребывающие в Республике Беларусь; граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, но на дату переписи временно пребывающие на территории иностранных государств (лица, выехавшие за пределы страны в командировку, на работу, учебу и т.п. на срок 1 год и более переписи не подлежат).

Сбор персональных данных будет проводиться тремя способами: на стационарных участках (с 4-30 октября), на специальном сайте (4-18 октября) и по месту жительства (21-30 октября).

В период проведения переписи (ежедневно с 09:00 до 21:00) будет работать единая телефонная справочно-информационная служба для консультирования респондентов и переписчиков по вопросам проведения переписи.

По состоянию на 14:00 пятницы, в переписи через уже приняли участие более 40 тыс. человек.

Вместе с тем, сайт, на котором можно заполнить переписную анкету, периодически недоступен. Как пояснили в Белстате, перебои в работе ресурса вызваны "перегрузкой из-за большого количества желающих пройти перепись онлайн"

Предварительные итоги переписи будут готовы до 3 февраля 2020 года, основные - до 1 июня 2020 года.

Последняя перепись населения проводилась в Белоруссии в октябре 2009 года. По ее итогам, население Белоруссии составило около 9 млн 504 тыс. человек.

Между тем, по данным Белстата, на 1 января 2019 года население Белоруссии составляет более 9 млн 475 тыс. человек.