Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8651 RUR   0.0262 GBR   2.097 TRY   0.2986

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.62 -0.45 Brent 58.89 -0.36

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 04.10.2019 16:52

В Белоруссии стартовала перепись населения

В Белоруссии в пятницу началась перепись населения, она продлится до 30 октября.

Переписи подлежат граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие/пребывающие в Республике Беларусь; граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, но на дату переписи временно пребывающие на территории иностранных государств (лица, выехавшие за пределы страны в командировку, на работу, учебу и т.п. на срок 1 год и более переписи не подлежат).

Сбор персональных данных будет проводиться тремя способами: на стационарных участках (с 4-30 октября), на специальном сайте (4-18 октября) и по месту жительства (21-30 октября).

В период проведения переписи (ежедневно с 09:00 до 21:00) будет работать единая телефонная справочно-информационная служба для консультирования респондентов и переписчиков по вопросам проведения переписи.

По состоянию на 14:00 пятницы, в переписи через уже приняли участие более 40 тыс. человек.

Вместе с тем, сайт, на котором можно заполнить переписную анкету, периодически недоступен. Как пояснили в Белстате, перебои в работе ресурса вызваны "перегрузкой из-за большого количества желающих пройти перепись онлайн"

Предварительные итоги переписи будут готовы до 3 февраля 2020 года, основные - до 1 июня 2020 года.

Последняя перепись населения проводилась в Белоруссии в октябре 2009 года. По ее итогам, население Белоруссии составило около 9 млн 504 тыс. человек.

Между тем, по данным Белстата, на 1 января 2019 года население Белоруссии составляет более 9 млн 475 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, НАСЕЛЕНИЕ, ПЕРЕПИСЬ


Похожие новости


Лукашенко винит население в девальвации белорусского рубля МВФ тревожит повышение зарплат в Белоруссии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]