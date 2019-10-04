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СНГ 04.10.2019 18:34

Зеленский добивался серьезного отношения США к Украине, свидетельствует переписка американских дипломатов

Работающие на Украине дипломаты США обсуждали в личной переписке, какое отношение к Украине со стороны Вашингтона хотел бы видеть президент Владимир Зеленский.

"Гордон, одна тема, которую Курт и я вчера обсуждали, это позиция Саши Данилюка (бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины - ИФ) о том, что президент Зеленский очень внимательно относится к тому, чтобы Украину воспринимали серьезно, а не только как инструмент во внутренней политике Вашингтона", - написал поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор постпреду США при ЕС Гордону Сондланду.

Сондланд в ответном послании согласился с Тейлором, но отметил, что "сначала нам нужно, чтобы диалог начался, и отношения начали выстраиваться".

В США обнародовали переписку между дипломатами по теме Украины. Речь идет о сообщениях, которыми обменивались между собой Тейлор, Сондланд, подавший в отставку с поста спецпредставителя госдепартамента США по Украине Курт Волкер и помощник президента Украины Андрей Ермак.

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Тэги: США, УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]