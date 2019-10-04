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ЕС не устанавливал Лондону контрольного срока для новых предложений по Brexit - Еврокомиссия

Европейский союз не предписывал Великобритании какого-либо контрольного срока для завершения работы по новым предложениям к соглашению о Brexit, но время торопит, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Наташа Берто.

"Мы всегда говорили, что важен каждый день, потому что мы приближаемся к концу октября. Как раз в это время, когда я выступаю перед вами, продолжаются совещания на техническом уровне, чтобы дать Соединенному Королевству возможность представить свои предложения наиболее детальным образом. Но никакой срок не устанавливался", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Так она ответила на просьбу подтвердить сообщения о том, что Брюссель установил Лондону недельный срок для окончательных предложений с целью своевременной подготовки к саммиту ЕС 17-18 октября.

Как сообщалось, Еврокомиссия получила 2 октября предложения Великобритании к соглашению о Brexit. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер отметил "положительные сдвиги" в новых предложениях Лондона, однако подчеркнул, что в них все еще существуют "спорные моменты".

Юнкер выразил обеспокоенность по поводу предлагаемого Лондоном таможенного режима, направленного на то, чтобы избежать проверок на границе между Северной Ирландией и Ирландией.

На следующий день, 3 октября, официальный представитель ЕК Берто заявила на брифинге в Брюсселе, что новые предложения Лондона по Brexit все еще требуют дальнейшей работы.

"Председатель Юнкер приветствовал прогресс в британском тексте, но он также обратил внимание на то, что остаются проблемы, над которыми Соединенное Королевство должно работать дальше", - сказала пресс-секретарь.

Она отметила, что Юнкер указал на то, что Brexit "должен найти юридически применимое решение, он не может быть осуществлен на основе последующих соглашений".

Представитель ЕК подчеркнула, что должен быть принят во внимание backstop (страховочный план для ирландской границы), который не позволил бы создания жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией. Речь также о защите единого европейского рынка и места Ирландии на нем.

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Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, BREXIT, ДЕДЛАЙН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]