Узбекистан без давления извне изучает возможность вступления в ЕАЭС - сенатор

Узбекистан внимательно изучает перспективы вступления в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), не испытывая никакого давления со стороны, заявил первый вице-спикер Сената Олий Мажлиса (верхняя палата парламента страны) Садик Сафоев.
"Вопрос о том, что есть давление в принятии решения о вступлении в ЕАЭС, не стоит. Узбекистан не то государство, которое принимает решения под давлением со стороны", - заявил Сафоев на пресс-конференции в пятницу.
По словам вице-спикера, Узбекистан уже в течение трех лет работает над переформатированием взаимодействия с региональными организациями, в том числе внимательно изучаются перспективы вступления в ЕАЭС.
"Узбекистан исходит из абсолютно прагматических интересов, учитывая все плюсы и минусы такого решения", - подчеркнул сенатор.
"Любое вступление в интеграционное сообщество предполагает делегирование полномочий, вместе с тем - обретение каких-либо возможностей", - отметил Сафоев.
Он напомнил, что о возможностях сотрудничества с ЕЭАЭС президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев говорил в послании к парламенту республики в декабре 2018 года. Этот вопрос обсуждался в ходе визита главы государства в Белоруссию в августе.
В настоящее время работа в этом направление идет, созданы рабочие группы и в скором времени буду сделаны соответствующие выводы, сообщил Сафоев.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе недавнего визита в Ташкент заявила, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев понимает важность участия страны в ЕАЭС, но ему необходимо взвесить все возможные риски, прежде чем принимать решение.
"Он считает крайне важным участие Узбекистана в частности в Евразийском экономическом союзе. Вместе с тем, он прав в том, что требуется очень серьёзный анализ, для того чтобы принять окончательное решение", - сказала Матвиенко журналистам в минувший вторник после переговоров с Мирзиёвым.
В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Статус наблюдателя в организации имеет Молдавия.
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