ЕК изучает список товаров, подпадающих под новые пошлины США, конкретные меры обсуждать рано - представитель

В Еврокомиссии (ЕК) изучают американский перечень экспортных товаров из ЕС, на которые Вашингтон намерен ввести дополнительные ввозные тарифы, и о конкретных защитных мерах речь пока не идет, заявил официальный представитель ЕК Даниэль Росарио.

"Список европейской продукции, который Соединенные Штаты подготовили для введения дополнительных таможенных пошлин, был опубликован вчера. Он включает широкое разнообразие товаров, а не только сельскохозяйственные продукты. Службы комиссии изучают этот список с целью оценить его последствия для различных секторов", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Он отвечал на вопрос о реакции Еврокомиссии на письмо министра сельского хозяйства Италии Терезы Белланова члену ЕК по сельскому хозяйству Филу Хогану с просьбой создать европейский фонд для защиты от последствий американских таможенных мер.

"Конечно, мы осознаем определенную специфику сельскохозяйственного сектора, и в прошлом комиссия уже доказывала, что мы всегда готовы и настроены действовать, если это окажется необходимым", - отметил Росарио.

"Но должен сказать, что в данном особом случае, в данный момент еще слишком рано, чтобы давать более конкретный ответ на такую просьбу", - добавил представитель ЕК.

Как сообщалось, 2 октября ВТО разрешила США обложить пошлинами товары европейского экспорта общим объемом $7,5 млрд в ответ на незаконное субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE.

Вашингтон в связи с этим постановлением ВТО намерен ввести пошлины в размере 10% на самолеты из ЕС, однако не на авиационные запчасти. Кроме этого, вводятся пошлины в 25% на некоторую другую продукцию ЕС, включая промышленные и сельскохозяйственные товары.