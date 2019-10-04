АИКГФ будет выдавать гарантии по необеспеченным бизнес-кредитам

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) будет предоставлять гарантии по предпринимательским кредитам без требования обеспечения по ним, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Фонде.
"С начала процесса предоставления гарантий по бизнес-кредитам АИКГФ непрерывно анализирует способы совершенствования данного механизма. В результате проведенных работ было принято решение о применении абсолютно нового, с точки зрения регулирования рисков, механизма гарантий. Так отныне Фонд не будет требовать обеспечения по кредиту для предоставления гарантий", - отметили в АИКГФ.
В Фонде подчеркнули, что данный механизм позволит получить доступ к финансам большему числу представителей малого и среднего бизнеса.
Напомним, что объем гарантий АИКГФ по кредитам для малого и среднего предпринимательства (МСП) оценивается в 41,759 млн манатов.
К предоставлению гарантий по кредитам АИКГФ приступил в июне 2018 года. На конец 2018 года гарантии АИКГФ по кредитам для МСП оценивались в 17,5 млн манатов.
Как сообщалось ранее, международное рейтинговое агентство Fitch ожидает увеличения в 2019 году объема гарантий АИКГФ по кредитам для малого и среднего предпринимательства до 265 млн манатов.
По условиям, фонд может выдавать гарантии на кредиты на сумму от 30 тыс. до 3 млн манатов. При этом срок кредита не должен превышать 7 лет, льготный период по кредиту не должен быть более 2 лет.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ). Уставный капитал АИКГФ равен 566 млн манатов.
А. Мамедов
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