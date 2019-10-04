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Дальнее зарубежье 04.10.2019 16:36

Джонсон попросит ЕС об отсрочке Brexit, если не согласует сделку к 19 октября - документ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросит у ЕС отсрочку Brexit, если сторонам не удастся согласовать сделку по выходу Великобритании из ЕС к 19 октября, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на правительственные документы.

Документы представил в Сессионном суде Шотландии борец с Brexit королевский адвокат Джо Моэм, обратившийся туда, чтобы не допустить выхода Великобритании из ЕС без сделки.

Содержащиеся в документах утверждения противоречат публичным высказываниям Джонсона, который неоднократно в резкой форме отказывался от продления сроков Brexit.

Моэм опубликовал в Twitter отрывок текста, в котором, по его словам, утверждается, что Джонсон согласен просить Брюссель о продлении сроков выхода из ЕС.

"Премьер-министр соглашается..., что если условия оговоренные в разделах 1 и 2 не будут удовлетворены (если не удастся договориться по Brexit - ИФ), он отправит письмо (с просьбой об отсрочке - ИФ)...не позднее 19 октября 2019 года", - говорится в документе.

Моэм не указал, как документ попал в его распоряжение, и кто является его автором.

В пятницу заседание проводит Сессионный суд Шотландии, который должен решить, можно ли заставить Джонсона отложить Brexit и наказать его за несоблюдение этого требования.

Сессионный суд - высшая судебная инстанция по гражданским делам в Шотландии. В суд обратились бизнесмен Дэйл Винс, достаточно видный противник Brexit - королевский адвокат Джо Моэм - и член парламента от Шотландской национальной партии Джоанна Черри.

В пятницу суд слушает мнение истцов о том, какие меры можно применить к Джонсону, если он решит все же выйти из ЕС без сделки с Брюсселем. В частности, они предлагают наложить на Джонсона штраф или отправить его в тюрьму. Решение суд примет в понедельник.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить о подобных вещах ЕС.

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Тэги: БРИТАНИЯ, BREXIT, ОТСРОЧКА, ПЛАНЫ


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