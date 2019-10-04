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ТЭК 04.10.2019 16:45

Белоруссия и Украина обсуждают альтернативные пути поставок энергоресурсов - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что Минск и Киев обсуждают альтернативные пути поставок энергоресурсов.

"Я не хочу скрывать, но не очень-то и буду раскрывать содержание наших переговоров в узком составе, но мы не скрываем, что сегодня прорабатываем и альтернативные пути поставок углеводородного сырья с мировых рынков", - сказал Лукашенко, выступая в пятницу в Житомире на форуме регионов Украины и Белоруссии.

Он отметил, что это не направлено против других стран, а является безопасностью Белоруссии и Украины.

Запуск на Украине нового оптового рынка электрической энергии создает предпосылки для более тесного сотрудничества двух стран, заявил Лукашенко.

"Серьезные предпосылки для взаимовыгодного сотрудничества создает открытие украинского рынка электроэнергии. Мы уже заключили ряд коммерческих контрактов на ее поставки в Украину. А с запуском Беларусской АЭС (БелАЭС) в 2020 году нам будет очень интересен опыт работы украинской атомной энергетики", - сказал он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]