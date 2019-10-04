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Дальнее зарубежье 04.10.2019 19:04

Действующему премьеру Португалии, вероятно, удастся переизбраться на второй срок - опросы

Нынешнему премьер-министру Португалии Антониу Коште с большой вероятностью удастся сохранить свой пост по итогам парламентских выборов, запланированных на 6 октября, сообщает газета Observador со ссылкой на несколько опросов.

По данным издания, Социалистическая партия под руководством Кошты наберет большее число голосов, чем остальные, однако ей вряд ли удастся получить абсолютное большинство в парламенте. Борьбу за места в парламенте социалисты будут вести в основном с социал-демократами.

Издание ссылается на опросы, проведенные еженедельниками Expresso и Sol, газетой Jornal Economico, телеканалом TVI, газетой Jornal de Noticias и радиостанцией TSF.

Согласно этим опросам, социалисты могут набрать от 36,6% голосов до 38,8%. С учетом специфики распределения мест в парламенте в Португалии, 38% голосов избирателей эта партия получит 114 мест в 230-местном парламенте. То есть, до большинства ей не хватит всего двух мест. На выборах четыре года назад социалисты получили 86 депутатских мандатов.

На втором месте идет Социал-демократическая партия во главе с Руем Риу. По данным разных опросов она может набрать от 25,5% до 28%, причем 28% голосов обеспечили бы социал-демократам 83 места в парламенте - на шесть меньше, чем сейчас.

Остальные принимающие участие в выборах партии получают до 10% голосов избирателей.

На выборах в 2015 году победила возглавляемая бывшим премьер-министром страны Педру Пасушем Коэлью Социал-демократическая партия, которая находилась в альянсе с Народной партии Португалии, получив 39%. Партия Кошты получила 32%. Явка на выборах 2015 года была рекордно низкой - 57%.

Однако позднее правоцентристское правительство Португалии смещено социалистами и коммунистами, которые вынесли вотум недоверия премьер-министру и кабмину, проголосовав против предложенной ими программы реформ. После этого по поручению президента правительство сформировал уже Кошта.

За время работы социалистов уровень безработицы сократился вдвое - до примерно 6%, в то время как в 2014 году экономика Португалии росла на 0,19%, а в 2018 году - на 2,1%.

В случае переизбрания на пост Кошта обещает облегчить процесс миграции в Португалию, отказавшись от системы квот, ограничивавшей приток иностранцев. По его словам, эта мера благоприятна для бизнеса. Он отметил, что многие компании жаловались ему на недостаток неквалифицированной рабочей силы.

Кошта заявлял, что Португалии "нужны мигранты и больше иностранцев, чтобы работать", в частности, в сферах строительства и туризма. Португальские социалисты считают низкий уровень рождаемости одной из основных проблем в стране. При сохранении нынешних показателей рождаемости население Португалии снизится с 10,3 млн человек на настоящий момент до 6,6 млн человек к 2100 году.

Его конкурент Руй Риу придерживается более сдержанного мнения насчет миграции.

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Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, ВЫБОРЫ, ПРОГНОЗЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]