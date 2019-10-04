Пограничники Азербайджана задержали 2 алжирцев при попытке нелегально попасть в Европу через Грузию

Азербайджанские пограничники в пятницу задержали двух граждан Алжира при попытке незаконного пересечения азербайджано-грузинской границы, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы (ГПС).
«Двое граждан Алжира Булекрун Фаруг и Буремад Исхак были задержаны сотрудниками погранзаставы «Загатала » на территории деревни Лалели Гахского района при попытке незаконного пересечения границы с Грузией», - сообщили в ведомстве.
Ведомство отмечает, что задержанные лица, прибывшие самолетом в Азербайджан из Турции, намеревались попасть на территорию Европы транзитом через Грузию.
По факту ведутся оперативно-следственные мероприятия.
Х.Насирзаде
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