Пограничники Азербайджана задержали 2 алжирцев при попытке нелегально попасть в Европу через Грузию

Азербайджанские пограничники в пятницу задержали двух граждан Алжира при попытке незаконного пересечения азербайджано-грузинской границы, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы (ГПС).

«Двое граждан Алжира Булекрун Фаруг и Буремад Исхак были задержаны сотрудниками погранзаставы «Загатала » на территории деревни Лалели Гахского района при попытке незаконного пересечения границы с Грузией», - сообщили в ведомстве.

Ведомство отмечает, что задержанные лица, прибывшие самолетом в Азербайджан из Турции, намеревались попасть на территорию Европы транзитом через Грузию.

По факту ведутся оперативно-следственные мероприятия.

Х.Насирзаде