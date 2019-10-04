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Происшествия 04.10.2019 16:50

Пограничники Азербайджана задержали 2 алжирцев при попытке нелегально попасть в Европу через Грузию

Азербайджанские пограничники в пятницу задержали двух граждан Алжира при попытке незаконного пересечения азербайджано-грузинской границы, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы (ГПС).

«Двое граждан Алжира Булекрун Фаруг и Буремад Исхак были задержаны сотрудниками погранзаставы «Загатала » на территории деревни Лалели Гахского района при попытке незаконного пересечения границы с Грузией», - сообщили в ведомстве.

Ведомство отмечает, что задержанные лица, прибывшие самолетом в Азербайджан из Турции, намеревались попасть на территорию Европы транзитом через Грузию.

По факту ведутся оперативно-следственные мероприятия.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГПС, ГРАНИЦА, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]