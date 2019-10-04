Глава Минобороны Украины заявил о готовности закупок вооружений в США

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк на встрече с делегацией Конгресса США заявил о готовности оборонного ведомства осуществлять закупки необходимых образцов вооружения и военной техники (ВВТ), которые производятся в США.

"Отметив важность технической помощи, которую США оказывает в рамках помощи Вооруженным силам Украины, министр обороны Украины приветствовал решение Государственного департамента США о готовности реализовать проект по продаже Украине современного летального вооружения в рамках программы "Международные военные продажи", а также подчеркнул готовность оборонного ведомства осуществлять закупки необходимых образцов ВВТ, которые производятся в США", - сообщило управление коммуникаций и прессы Минобороны Украины.

"Всесторонняя поддержка нашего государства и его Вооруженных сил со стороны Соединенных Штатов Америки оказывает значительное влияние на ситуацию в Украине последние пять лет. Все программы сотрудничества с США и помощь, которую оказывает американское правительство, очень ценны для нас. Это - сильный месседж, что мы не одни", - цитирует Загороднюка управление коммуникаций и прессы Минобороны.

При обсуждении приоритетных направлений оказания помощи Украине правительством США стороны рассмотрели возможности расширения военно-технического сотрудничества.

Говоря о консультативно-совещательной помощи, Загороднюк отметил важность привлечения советников от США к процессу реформирования оборонного ведомства и ВСУ, а также указал на готовность украинской стороны к углублению обмена опытом с американскими коллегами.

Делегацию Палаты представителей возглавлял председатель подкомитета по вопросам боеготовности комитета по вооруженным силам Джон Гараменди. На встрече также присутствовали члены Палаты представителей США и временный поверенный в делах США посольства США на Украине Уильям Тейлор.

Накануне агентство США по сотрудничеству в области обороны сообщило, что Госдепартамент США дал добро на поставки в Украину противотанковых комплексов Javelin и боеприпасов к ним на общую сумму в $39,2 млн. "Госдепартамент принял решение одобрить продажу Украине 150 ракет Javelin и соответствующего оборудования и техподдержки на сумму, не превышающую $39,2 млн", - отмечалось в заявлении агентства.

В тоже время в заявлении подчеркивалось, что "уведомление о потенциальной продаже требуется по закону, и не означает, что это сделка завершена".