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ТЭК 04.10.2019 17:06

SOCAR рассчитывает в ближайшее время начать бурение на месторождении Карабах на Каспии

Компания SOCAR (Госнефтекмпания Азербайджана, ГНКАР) рассчитывает в ближайшее время ввести в эксплуатацию новую добывающую платформу на месторождении Карабах в азербайджанском секторе Каспийского моря, говорится в сообщении ГНКАР.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и главный вице-президент норвежской Equinor Керри Лохарт в пятницу обсудили вопросы разработки месторождения Карабах и дальнейшие перспективы сотрудничества.

«В ходе встречи стороны отметили развитие проекта в верном направлении и выразили уверенность в его высокой эффективности и в том, что он внесет дополнительный вклад в развитие экономики Азербайджана. Участники встречи отметили, что работы по платформе, устанавливаемой на месторождении Карабах, и по подготовке буровой установки находятся на завершающей стадии и в ближайшее время эти объекты будут введены в эксплуатацию», - отмечается в информации.

При этом, компания не сообщает подробностей по добывающей платформе.

В ходе встречи обсуждались вопросы реализации проекта разведки и разработки блока Ашрафи-Дан-Улдузу-Айпара в азербайджанском секторе Каспия.

«Кроме того, стороны обсудили возможности продолжения сотрудничества между SOCAR и Equinor и в будущем», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Equinor привлекла азербайджанскую компанию Caspian Drilling Company (CDC) в качестве подрядчика бурения на месторождении Карабах. По условиям договора, CDC пробурит на этом месторождении две скважины с использованием полупогружной плавучей буровой установки «Деде Горгуд» после ее реактивации. Завершение реактивации ППБУ планировалось в III-ем квартале 2019 года.

SOCAR и Equinor 31 мая 2018 года подписали в Баку контракт типа Production Shearing Agreement (PSA, СРП) на разведку и разработку блока перспективных структур Дан-Улдузу-Ашрафи-Айпара и Risk Service Contract на разработку месторождения Карабах. Для реализации проектов SOCAR и Equinor создали операционную на паритетных долях (50% на 50%).

Договора ратифицированы в Милли Меджлисе Азербайджана 29 июня 2018 года, вступили в силу – 5 июля.

Месторождение Карабах находится в 130 км к востоку от Баку. Извлекаемые запасы контрактной площади оцениваются в 16 млн тонн нефти и 28 млрд кубометров газа. Глубина моря в районе месторождения составляет 180 метров.

Ранее со ссылкой на президента SOCAR Ровнага Абдуллаева сообщалось, что на месторождении Карабах завершены инженерно-поисковые работы и определено место для платформы. Добыча первой продукции на месторождении ожидается в 2021 году.

Контракт типа PSA на разработку перспективной структуры Карабах был подписан в 1995 году между SOCAR (7,5%) и компаниями Devon (l,3%) ЛУКойл (12,5%), Agiр (5%), LUKAgiр (45%). Однако, 23 февраля 1999 года СРП было аннулирован ввиду отказа иностранных акционеров от его дальнейшей реализации, посчитавших выявленные на месторождении запасы коммерчески не привлекательными при тогдашних ценах на нефть в $10-12 за баррель. В разведочные работы иностранные акционеры вложили до $130 млн.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕСТОРОЖДЕНИЕ, БУРЕНИЕ, ПЛАНЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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