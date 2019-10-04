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СНГ 04.10.2019 20:01

Зюганов высказался против четырехдневной рабочей недели

Низкие зарплаты и отсутствие автоматизации труда в РФ не позволят перейти на четырехдневную рабочую неделю, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Вбросили идею - четыре дня работать. По нынешней жизни шесть дней придётся пахать с нашими зарплатами. Я спрашиваю, вы гарантируете сохранение зарплаты? Нет, не гарантируют", - сказал Зюганов "Интерфаксу" в пятницу.

По его словам, "при этом шесть из 10 миллионов человек, подошедших к пенсии, безработные сидят".

Вместе с тем, "можно и два-три дня работать - все зависит от производительности труда", считает Зюганов.

"Я посмотрел: 89 роботов на 10 тысяч работающих в среднем по миру. В ведущих странах 400-500; в Германии 430, а в Индии и у нас 2-4. Каким образом ты будешь кого-то догонять, если у тебя не автоматизированы линии производства?" - отметил политик.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЗЮГАНОВ, РАБОТА, НЕДЕЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]