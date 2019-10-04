ФСРВП направит около 900 тыс. манатов на проектирование жилого квартала в Баку для семей вынужденных переселенцев

Фонд социального развития вынужденных переселенцев (ФСРВП) направит около 900 тыс. манатов на проектирование нового жилого квартала с необходимой социально-технической инфраструктурой в бакинском поселке Рамана.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, Фонд подписал контракт ООО «SS.Proje» на выполнение проектных работ.

Стоимость договора составляет 894,414 тыс.манатов.

Жилой квартал будет рассчитан на проживание 1,512 тыс. семей вынужденных переселенцев.

Х.Насирзаде