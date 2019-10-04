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Социум 04.10.2019 17:22

ФСРВП направит около 900 тыс. манатов на проектирование жилого квартала в Баку для семей вынужденных переселенцев

Фонд социального развития вынужденных переселенцев (ФСРВП) направит около 900 тыс. манатов на проектирование нового жилого квартала с необходимой социально-технической инфраструктурой в бакинском поселке Рамана.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, Фонд подписал контракт ООО «SS.Proje» на выполнение проектных работ.

Стоимость договора составляет 894,414 тыс.манатов.

Жилой квартал будет рассчитан на проживание 1,512 тыс. семей вынужденных переселенцев.

Х.Насирзаде

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Тэги: БЕЖЕНЦЫ, КВАРТАЛ, ПРОЕКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]