Президент Татарстана предложил создать в России министерство по развитию туризма

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил создать в России профильное министерство по развитию туризма, сообщается на его официальном сайте.
Предложение Минниханов озвучил в пятницу на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО (Приволжский федеральный округ) по вопросам развития в регионах округа внутреннего и въездного туризма.
"Функции по реализации государственной политики в сфере туризма были переданы от министерства культуры министерству экономического развития. Это важный шаг, который подчеркивает системное понимание на государственном уровне туризма именно как отрасли экономики. Думаем, назрела необходимость создания по примеру многих развитых стран отдельного органа власти - министерства по вопросам развития туризма", - сказал он.
Он отметил, что в регионах ПФО наблюдается разброс в уровнях и полномочиях органов, осуществляющих функции государственного управления в сфере туризма. Самостоятельные специальные органы исполнительной власти в данной отрасли созданы лишь в двух регионах - Республике Татарстан и Саратовской области. В остальных субъектах развитие туризма осуществляется многоотраслевыми министерствами и подведомственными учреждениями, соседствуя с такими направлениями, как молодежная политика, спорт, культура, предпринимательство и экономика.
"Мы должны понимать, что туризм сегодня - перспективное направление для экономического развития наших регионов, которое имеет огромный потенциал и требует от нас вложений человеческих и финансовых ресурсов", - сказал Минниханов.
Председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов сообщил, что в этом году республику посетят порядка 3,7 млн туристов. "Наш цель - к 2025 году достигнуть показателя в 5 млн туристов ежегодно, - отметил он.
Президент Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств с участниками клуба "Валдай"
Президент Алиев поздравил Теймура Раджабова с победой на Кубке мира
Мэрия Баку санкционировала проведение пикета оппозиции перед зданием городской администрации
Цены на нефть растут впервые за 9 сессий, но завершают неделю в минусе
Klaipedos nafta в 2019-2021гг вложит 8 млн евро в природоохранные мероприятия
Теймур Раджабов стал обладателем Кубка мира по шахматам
ФСРВП направит около 900 тыс. манатов на проектирование жилого квартала в Баку для семей вынужденных переселенцев
Пограничники Азербайджана задержали 2 алжирцев при попытке нелегально попасть в Европу через Грузию
Президент Азербайджана назначил нового главу ИВ Агсуинского района
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчика для подготовки генплана Гянджи
ИВ Сумгайыта привлекла Ximekspress-2000 к ремонту автодорог за 390 тыс. манатов
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В РИКЦ в Баку состоялась встреча с представителями Ханты-Мансийского округа
IFC вернулся на Азербайджанский рынок с Банком Республика!
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго