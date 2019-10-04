Президент Татарстана предложил создать в России министерство по развитию туризма

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил создать в России профильное министерство по развитию туризма, сообщается на его официальном сайте.

Предложение Минниханов озвучил в пятницу на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО (Приволжский федеральный округ) по вопросам развития в регионах округа внутреннего и въездного туризма.

"Функции по реализации государственной политики в сфере туризма были переданы от министерства культуры министерству экономического развития. Это важный шаг, который подчеркивает системное понимание на государственном уровне туризма именно как отрасли экономики. Думаем, назрела необходимость создания по примеру многих развитых стран отдельного органа власти - министерства по вопросам развития туризма", - сказал он.

Он отметил, что в регионах ПФО наблюдается разброс в уровнях и полномочиях органов, осуществляющих функции государственного управления в сфере туризма. Самостоятельные специальные органы исполнительной власти в данной отрасли созданы лишь в двух регионах - Республике Татарстан и Саратовской области. В остальных субъектах развитие туризма осуществляется многоотраслевыми министерствами и подведомственными учреждениями, соседствуя с такими направлениями, как молодежная политика, спорт, культура, предпринимательство и экономика.

"Мы должны понимать, что туризм сегодня - перспективное направление для экономического развития наших регионов, которое имеет огромный потенциал и требует от нас вложений человеческих и финансовых ресурсов", - сказал Минниханов.

Председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов сообщил, что в этом году республику посетят порядка 3,7 млн туристов. "Наш цель - к 2025 году достигнуть показателя в 5 млн туристов ежегодно, - отметил он.