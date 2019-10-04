Трамп заверяет, что расследование за рубежом дела Байдена не имеет отношения к политике

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что добивается расследования за рубежом в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера лишь потому, что это долг главы государства.
"Будучи президентом, я обязан бороться против коррупции, даже если ради этого приходится просить о помощи другую страну или страны. Такое делают все время (в мире - ИФ). Это никак не связано с политикой или политической кампанией против Байденов. Речь только о том, что они связаны с коррупцией", - написал он в твиттере.
Днем ранее Трамп заявил, что Байден и его сын могут иметь отношение к коррупции не только на Украине, но и в Китае. По его мнению, необходимо расследовать эти дела.
Ранее в СМИ США появились данные о том, что Трамп в ходе телефонного разговора летом 2019 года якобы оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот провел расследование в отношении Хантера Байдена. Демократы в США сочли, что Трамп в этом случае пользовался своей должностью не в интересах страны, а ради достижения личных политических целей. В итоге в палате представителей запустили процедуру импичмента против президента.
Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским. Из документа следует, что Трамп действительно поднимал тему Байдена. Однако признаков давления на Зеленского в документе нет. Сам украинский президент также заверил, что Трамп давления на него не оказывал.
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