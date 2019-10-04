Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8651 RUR   0.0262 GBR   2.097 TRY   0.2986

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.62 -0.45 Brent 58.89 -0.36

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.10.2019 20:45

Трамп заверяет, что расследование за рубежом дела Байдена не имеет отношения к политике

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что добивается расследования за рубежом в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера лишь потому, что это долг главы государства.

"Будучи президентом, я обязан бороться против коррупции, даже если ради этого приходится просить о помощи другую страну или страны. Такое делают все время (в мире - ИФ). Это никак не связано с политикой или политической кампанией против Байденов. Речь только о том, что они связаны с коррупцией", - написал он в твиттере.

Днем ранее Трамп заявил, что Байден и его сын могут иметь отношение к коррупции не только на Украине, но и в Китае. По его мнению, необходимо расследовать эти дела.

Ранее в СМИ США появились данные о том, что Трамп в ходе телефонного разговора летом 2019 года якобы оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот провел расследование в отношении Хантера Байдена. Демократы в США сочли, что Трамп в этом случае пользовался своей должностью не в интересах страны, а ради достижения личных политических целей. В итоге в палате представителей запустили процедуру импичмента против президента.

Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским. Из документа следует, что Трамп действительно поднимал тему Байдена. Однако признаков давления на Зеленского в документе нет. Сам украинский президент также заверил, что Трамп давления на него не оказывал.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, БАЙДЕН, УКРАИНА


Похожие новости


Японскому ресторану в отеле Трампа присвоили мишленовскую звезду Трамп: демократы пытаются уничтожить Республиканскую партию, на кону - вся страна Демократы в Конгрессе США начинают процедуру импичмента президенту - спикер Палаты представителей Трамп назвал сфабрикованными сообщения о его требованиях к Зеленскому начать расследование в отношении Хантера Байдена Трамп считает, что действия США на Украине раздражают РФ, с которой нужно быть друзьями - СМИ Трамп: силовой вариант решения иранской проблемы был бы очень простым, но я выбрал другой путь

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]