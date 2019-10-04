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Финансы 04.10.2019 17:38

МБА обновил филиалы в Баку и Гахе

Международный Банк Азербайджана (МБА) в рамках модернизации филиалов и отделений ввел в эксплуатацию обновленные Наримановский филиал в Баку и отделение в Гахе.

"Обновленный Наримановский филиал Международного Банка Азербайджана обслуживает клиентов по прежнему адресу - Баку, улица академика Гасана Алиева, 94. Отделение в Гахе же изменило свой адрес и продолжит свою деятельность в новом здании по адресу г.Гах, ул. Имама Мустафаева, 33", - говорится в сообщении МБА.

МБА создан в 1992 году. Доля Минфина в капитале банка составляет 91,4%. В целом, доля государства в капитале банка составляет 95,27%.

А. Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МБА, ФИЛИАЛЫ, ОБНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]