МБА обновил филиалы в Баку и Гахе

Международный Банк Азербайджана (МБА) в рамках модернизации филиалов и отделений ввел в эксплуатацию обновленные Наримановский филиал в Баку и отделение в Гахе.
"Обновленный Наримановский филиал Международного Банка Азербайджана обслуживает клиентов по прежнему адресу - Баку, улица академика Гасана Алиева, 94. Отделение в Гахе же изменило свой адрес и продолжит свою деятельность в новом здании по адресу г.Гах, ул. Имама Мустафаева, 33", - говорится в сообщении МБА.
МБА создан в 1992 году. Доля Минфина в капитале банка составляет 91,4%. В целом, доля государства в капитале банка составляет 95,27%.
А. Мамедов
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