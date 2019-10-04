МБА обновил филиалы в Баку и Гахе

Международный Банк Азербайджана (МБА) в рамках модернизации филиалов и отделений ввел в эксплуатацию обновленные Наримановский филиал в Баку и отделение в Гахе.

"Обновленный Наримановский филиал Международного Банка Азербайджана обслуживает клиентов по прежнему адресу - Баку, улица академика Гасана Алиева, 94. Отделение в Гахе же изменило свой адрес и продолжит свою деятельность в новом здании по адресу г.Гах, ул. Имама Мустафаева, 33", - говорится в сообщении МБА.

МБА создан в 1992 году. Доля Минфина в капитале банка составляет 91,4%. В целом, доля государства в капитале банка составляет 95,27%.

А. Мамедов