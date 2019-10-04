Дутерте пригласил россиян инвестировать в Филиппины

Россия является приоритетным торговым и инвестиционным рынком для Филиппин, заявил президент этой страны Родриго Дутерте, выступая на российско-филиппинском бизнес-форуме в Москве.
"Наши экономические отношения развиваются, и для нас Россия является приоритетным торговым и инвестиционным рынком", - сказал Дутерте в пятницу.
По его словам, общий объём торговли между странами в прошлом году составил 1,3 млрд долларов, а экспорт из Филиппин в Россию достиг 86 млн долларов.
Президент Филиппин отметил, что между странами были подписано операционное соглашение в области автомобильной и аэрокосмической инфраструктуры, в области энергетики и фармацевтики.
"Наши усилия по оживлению двусторонних отношений приносят плоды, и недавно мы узнали о том, что филлипинские предприятия рыбной промышленности получили доступ к российскому рынку и другим рынкам в Евразии", - добавил Дутерте.
По его словам, это будет способствовать увеличению рабочих мест для филиппинцев.
"Мы приглашаем российских друзей больше инвестировать и заниматься бизнесом на Филиппинах", - заявил Дутерте.
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