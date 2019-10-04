Парламент Молдавии признал незаконным концессионный договор по кишиневскому аэропорту

Парламент Молдавии признал незаконным решение правительства о сдаче в концессию кишиневского международного аэропорта.

"Процесс передачи в концессию аэропорта происходил с нарушением законодательства, поскольку к конкурсу по отбору концессионера были допущены организации, которых не приглашали к участию", - говорится в представленном в пятницу отчете специальной парламентской комиссии по расследованию приватизации и концессии, осуществленной предыдущим правительством страны.

"Постановления правительства, которые послужили основой для концессии, были приняты с нарушением действующих законодательных норм, поэтому могут считаться недействительными, что должны констатировать судебные органы Молдавии. Отмена соответствующих постановлений правительством не означает их немедленное аннулирование", - говорится в документе.

Авторы отчета считают, что договор о концессии аэропорта может быть расторгнут через суд по инициативе одной из заинтересованных сторон, а также в случае невыполнения контрактных обязательств.

"Работа комиссий по проведению конкурса и по мониторингу проходила с многочисленными отклонениями от норм, поэтому должны быть проверены правительством по части своих полномочий, а также следственными органами", - говорится в отчете.

Правительству рекомендуется изучить возможность инициировать разбирательство в национальных судебных инстанциях, чтобы признать недействительным контракт концессии.

Кишиневский аэропорт был сдан в концессию компании Avia-invest в 2013 году на 49 лет. Договор предполагает инвестиции в размере 244,2 млн евро. Компания планировала увеличить объем транзитного пассажиропотока аэропорта с одного до 1,5 миллиона человек в год, что может дать Молдавии, согласно приблизительным подсчетам, около 150 млн евро в год. Однако, по данным правительства Молдавии, концессионер не выполнил условия договора. Кроме того, компания несколько раз сменила собственников.

Председателем Административного совета компании Avia-invest является бизнесмен и молдавский политик Илан Шор. Судом первой инстанции он осужден к 7,5 лет тюрьмы по обвинению в причастности к краже миллиарда долларов из банковской системы Молдавии. Шор оставался на свободе до рассмотрения приговора в апелляционной палате. 14 июня после смены власти в Молдавии он бежал из страны одновременно с олигархом Владимиром Плахотнюком, который оказывал ему покровительство. В августе парламент Молдавии проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с Шора и привлечение его к уголовной ответственности. Предположительно, Шор находится в Израиле.

Тогда же стало известно, что компания NR Investments Ltd, которая принадлежит семье Ротишльдов, приобрела 95% акций компании Avia-invest. Молдавские власти пытались заблокировать сделку. Они не исключают, что договор о концессии аэропорта будет расторгнут через суд.