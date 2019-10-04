Координатор госдепа по борьбе с терроризмом вскоре отправится в Казахстан

Координатор госдепартамента США по борьбе с терроризмом Натан Сейлс посетит 7 октября столицу Казахстана Нур-Султан для обсуждения с властями страны сотрудничества США и Казахстана в борьбе с терроризмом и с насильственным экстремизмом, сообщили в пятницу госдеп.
Согласно пресс-релизу госдепа, встречи сторон произойдут 7 и 8 октября.
Переговоры затронут "вопросы судебного преследования и заключения в тюрьму лиц, ответственных за преступления, связанные с терроризмом", а также работу Казахстана в формате С5+1 (формат диалога и платформа для совместных действий по решению общих проблем США и пяти государств Центральной Азии).
Также представители двух стран обсудят усилия Казахстана по возвращению на родину сограждан с сирийской территории, которая ранее находилась под властью группировки ИГ (запрещена в РФ).
В сентябре Сейлс заявлял, что США настаивают на том, чтобы страны-участницы коалиции против группировки ИГ забрали взятых в плен сограждан-боевиков для суда над ними или для реинтеграции обратно в общество.
Он также отдельно указал на успехи казахстанских властей в этом направлении.
Ранее в этом году глава госдепартамента США Майк Помпео на встрече с министром иностранных дел Казахстана Бейбутом Атамкуловым "высоко оценил глобальное лидерство Казахстана в репатриации и реинтеграции своих граждан из Сирии и призвал Казахстан поделиться своим опытом с другими странами"
Помпео отметил поддержку Казахстаном продолжительного мира в Афганистане.
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