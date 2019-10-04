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СНГ 04.10.2019 19:30

Координатор госдепа по борьбе с терроризмом вскоре отправится в Казахстан

Координатор госдепартамента США по борьбе с терроризмом Натан Сейлс посетит 7 октября столицу Казахстана Нур-Султан для обсуждения с властями страны сотрудничества США и Казахстана в борьбе с терроризмом и с насильственным экстремизмом, сообщили в пятницу госдеп.

Согласно пресс-релизу госдепа, встречи сторон произойдут 7 и 8 октября.

Переговоры затронут "вопросы судебного преследования и заключения в тюрьму лиц, ответственных за преступления, связанные с терроризмом", а также работу Казахстана в формате С5+1 (формат диалога и платформа для совместных действий по решению общих проблем США и пяти государств Центральной Азии).

Также представители двух стран обсудят усилия Казахстана по возвращению на родину сограждан с сирийской территории, которая ранее находилась под властью группировки ИГ (запрещена в РФ).

В сентябре Сейлс заявлял, что США настаивают на том, чтобы страны-участницы коалиции против группировки ИГ забрали взятых в плен сограждан-боевиков для суда над ними или для реинтеграции обратно в общество.

Он также отдельно указал на успехи казахстанских властей в этом направлении.

Ранее в этом году глава госдепартамента США Майк Помпео на встрече с министром иностранных дел Казахстана Бейбутом Атамкуловым "высоко оценил глобальное лидерство Казахстана в репатриации и реинтеграции своих граждан из Сирии и призвал Казахстан поделиться своим опытом с другими странами"

Помпео отметил поддержку Казахстаном продолжительного мира в Афганистане.

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Тэги: США, ГОСДЕП, КАЗАХСТАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]