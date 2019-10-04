Теймур Раджабов стал обладателем Кубка мира по шахматам

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов обыграл в тай-бреке финала Кубка мира в Ханты-Мансийске китайского шахматиста Дина Лиженя.

По итогам классических партий финала стороны не выявили победителя.

В тай-бреке соперники провели четыре партии в рапид, завершившихся в ничью, и финал перетек в блиц, где Раджабов в обеих партиях блестяще обыграл китайского гроссмейстера.

Отметим, что Кубок мира по шахматам впервые достается азербайджанскому гроссмейстеру.

Раджабов, как финалист Кубка, также получил путевку на Турнир претендентов.

А. Мамедов