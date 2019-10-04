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Спорт 04.10.2019 18:46

Теймур Раджабов стал обладателем Кубка мира по шахматам

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов обыграл в тай-бреке финала Кубка мира в Ханты-Мансийске китайского шахматиста Дина Лиженя.

По итогам классических партий финала стороны не выявили победителя.

В тай-бреке соперники провели четыре партии в рапид, завершившихся в ничью, и финал перетек в блиц, где Раджабов в обеих партиях блестяще обыграл китайского гроссмейстера.

Отметим, что Кубок мира по шахматам впервые достается азербайджанскому гроссмейстеру.

Раджабов, как финалист Кубка, также получил путевку на Турнир претендентов.

А. Мамедов

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Тэги: ШАХМАТЫ, РАДЖАБОВ, КУБОК/МИРА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]