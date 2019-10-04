Абашидзе подтвердил готовность Тбилиси продолжить диалог с Москвой в формате встреч в Праге

Специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе в очередной раз подтвердил готовность Тбилиси к продолжению диалога с Россией в формате встреч в Праге.
"Мы ждем решения по поводу того, кто (с российской стороны) продолжит работу в так называемом "пражском формате", - сказал Абашидзе в пятницу грузинскому Первому каналу, отметив, что грузинская сторона уже подтвердила свою готовность продолжить этот диалог.
Ранее, комментируя уход с должности замглавы МИД РФ Григория Карасина, который принимал участие во встречах в Праге, Абашидзе неоднократно заявлял, что диалог в Праге должен быть продолжен.
Он не исключил, что вопрос возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией может быть затронут на очередном раунде международных дискуссий по безопасности в Закавказье в Женеве.
"Не исключено, что на будущей неделе в Женеве будет затронут этот вопрос в какой-то форме. Там у российской делегации будет новый руководитель. Руководители нашей и российской делегацией познакомятся друг с другом. Там у них будет коммуникация и не исключено, что об этом также пойдет речь", - сказал он.
Комментируя заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что необходимо набраться терпения и "отфиксировать именно тот момент, который станет подходящим для возобновления авиасообщений", Абашидзе отметил, что в Грузии приветствуют такие послания.
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