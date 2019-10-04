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Регион 04.10.2019 23:19

Задержанная в Тегеране россиянка Юзик скоро будет освобождена, заявляет посол Ирана

Задержанную в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик скоро освободят, она должна была дать пояснения по ряду вопросов, заявил посол Ирана Мехди Санаи на встрече в МИД РФ с замглавы МИД России Игорем Моргуловым.

"4 октября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов пригласил посла Ирана в Москве М.Санаи в МИД России для прояснения обстоятельств задержания в Тегеране гражданки Российской Федерации Ю.Юзик. М.Санаи подтвердил, что Ю.Юзик была задержана правоохранительными органами для дачи пояснений по ряду возникших к ней вопросов и вскоре будет освобождена", - говорится в сообщении МИД России.

Ранее в пятницу журналист Борис Войцеховский на свой странице в фейсбуке сообщил о задержании Юзик в столице Ирана. "Вчера журналист Юлия Юзик была задержана в Тегеране и помещена в камеру. В субботу состоится суд. Ей грозит до 10 лет тюрьмы", - написал он.

По его словам, несколько лет назад Юзик работала в Тегеране корреспондентом и на днях вновь приехала туда по приглашению. "Но уже в аэропорту у нее отобрали паспорт, сказав, что вернут его на вылете из страны. Однако же накануне, выломав дверь в ее номер, Юлю забрали сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции прямо из гостиницы. Позвонить в Москву ей разрешили вчера вечером, да и то на минуту. Вот все, что она успела сказать: сидит на полу в камере, связи нет, в субботу в суд. Ее обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Это - лет 10, минимум", - написал он.

Дочь Юзик через аккаунт матери в фейсбуке подтвердила факт задержания и то, что судебное разбирательство назначено на субботу.

Позднее пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко сообщил, что посольство РФ в Тегеране в курсе задержания Юзик в Иране. "Посольство в курсе, разбираемся с ситуацией", - сказал Ганенко в пятницу "Интерфаксу".

По данным СМИ, Юзик ранее работала в газете "Комсомольская правда", в журнале "Русский Newsweek", а с 2003 года она занимается литературной работой и журналистскими расследованиями. В ноябре 2003 года вышла ее книга "Невесты Аллаха" (о судьбах террористок-смертниц, взорвавшихся в России). Она также написала книгу "Бесланский словарь". В 2016 году Юзик была выдвинута на выборы Госдумы от партии ПАРНАС в качестве главы региональной группы по Северному Кавказу.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ИРАН, РОССИЯНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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