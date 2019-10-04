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ТЭК 04.10.2019 19:39

Цены на нефть растут впервые за 9 сессий, но завершают неделю в минусе

Цены на нефть активно увеличиваются в ходе торгов в пятницу, готовясь завершить сессию ростом после восьми снижений подряд. Вместе с тем неделя завершается для нефтяного рынка в минусе на фоне опасений по поводу мирового спроса на топливо.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:23 подорожали на $0,5 (0,87%) - до $58,21 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени поднимаются на $0,19 (0,36%) - до $52,64 за баррель.

С начала текущей недели Brent подешевела на 4,6%, WTI - на 5,8%.

В четверг стало известно, что индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре упал до 52,6 пункта, минимального уровня с августа 2016 года. Ранее сообщалось, что аналогичный индекс активности в производственном секторе в прошлом месяце упал до 47,8 пункта, что является минимумом с июня 2009 года.

Тем временем в пятницу Минтруда сообщило, что безработица в США в сентябре упала до 3,5%, обновив минимум с 1969 года. Рост рабочих мест оказался слабее ожиданий (136 тыс. против 145 тыс.), однако показатель за последние два месяца был пересмотрен в сторону увеличения и повышен на 45 тыс.

"Рост цен на нефть в пятницу никак не связан с изменением настроений рынка, - полагает старший аналитик FXTM Лукман Отунга. - Опасения по поводу роста мировой экономики и растущие запасы США заставляют вновь обратить внимание на прогнозы спроса, и нефть может продолжить снижение".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]