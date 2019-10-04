Президент Алиев поздравил Теймура Раджабова с победой на Кубке мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Теймура Раджабова с победой на Кубке мира по шахматам в Ханты-Мансийске, сообщает официальный сайт главы государства.
"От души поздравляю тебя с победой на Кубке мира по шахматам в Ханты-Мансийске. Этой победой, которую ты одержал, продемонстрировав высокое мастерство, решимость и волю, ты открыл новую страницу в истории азербайджанского спорта, как первый наш шахматист, ставший обладателем Кубка мира", - говорится в поздравлении.
Глава государства пожелал Раджабову всего наилучшего и новых побед.
А. Мамедов
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