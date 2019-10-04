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Внешняя политика 04.10.2019 21:35

Президент Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств с участниками клуба "Валдай"

В рамках Валдайского форума состоялась неформальная встреча глав государств с участниками международного дискуссионного клуба "Валдай.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в данной встрече, сообщает сайт главы государства.

Согласно сообщению, в пятницу глава государства завершил свой визит в Россию.

А. Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ФОРУМ, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]