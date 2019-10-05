США могут предложить КНДР смягчение санкций в обмен на демонтаж ядерного реактора - СМИ

На начинающихся в субботу переговорах на рабочем уровне между США и КНДР американская сторона может предложить Северной Корее демонтировать ядерный реактор в Йонбене в обмен на трехлетнее смягчение санкций, сообщил новостной сайт Vox, ссылаясь на информированные источники.

По сообщениям источников, Вашингтон может предложить отмену санкции на экспорт Пхеньяном текстиля и угля на 36 месяцев в обмен на поддающейся проверке демонтаж реактора, и, скорее всего, также прекращение обогащения Северной Кореей урана.

Журнал Time в свою очередь, пишет, что после испытательного пуска КНДР баллистической ракеты с подводной лодки для Трампа был строен специальный брифинг, однако президент "не проявил никакого интереса, когда помощники подробно описали новые усилия Северной Кореи по разработке ракет", он продолжает настаивать на дипломатическом решении северокорейской проблемы.

В то же время, как сообщают южнокорейское агентство "Ренхап", рабочие переговоры между США и КНДР начинаются в Швеции в субботу. По его данным, в переговорах примут участие спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган и северокорейский посол по особым поручениям Ким Мен Гиль.

И американский, и северокорейский представители, как отмечает агентство, были замечены в Стокгольме, однако отказались от общения с журналистами.