Российское отделение комитета защиты прав человека просит руководство Ирана принять меры к освобождению российской журналистки

Российское подразделение Международного комитета защиты прав человека обратилось к руководству Ирана с просьбой вмешаться в ситуацию с задержанием российской журналистки Юлии Юзик и принять меры к ее освобождению.
"Члены Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека обратились через посла Ирана к руководству республики - провести проверку законности задержания гражданки России Юлии Юзик и принять меры по её скорейшему освобождению", - сообщил "Интерфаксу" вице-президент организации Иван Мельников.
В обращении Мельников отметил, что Комитет занимает принципиальную позицию в части развития межгосударственного диалога, касающегося улучшения соблюдения прав и свобод различных категорий граждан и предпринимает меры, в рамках действующего законодательства по восстановлению их нарушенных прав.
Ранее в пятницу журналист Борис Войцеховский на свой странице в фейсбуке сообщил о задержании Юзик в столице Ирана.
"Вчера журналист Юлия Юзик была задержана в Тегеране и помещена в камеру. В субботу состоится суд. Ей грозит до 10 лет тюрьмы", - написал он.
По его словам, несколько лет назад Юзик работала в Тегеране корреспондентом и на днях вновь приехала туда по приглашению. "Но уже в аэропорту у нее отобрали паспорт, сказав, что вернут его на вылете из страны. Однако же накануне, выломав дверь в ее номер, Юлю забрали сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции прямо из гостиницы. Позвонить в Москву ей разрешили вчера вечером, да и то на минуту. Вот все, что она успела сказать: сидит на полу в камере, связи нет, в субботу в суд. Ее обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Это - лет 10, минимум", - написал он.
Дочь Юзик через аккаунт матери в фейсбуке подтвердила факт задержания и то, что судебное разбирательство назначено на субботу.
Позднее пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко сообщил, что Посольство РФ в Тегеране в курсе задержания российской журналистки Юлии Юзик в Иране. "Посольство в курсе, разбираемся с ситуацией", - сказал Ганенко в пятницу "Интерфаксу".
Союз журналистов России подключился к ситуации с задержанием в Иране российской журналистки Юлии Юзик, постарается предпринять шаги для ее освобождения, сообщил "Интерфаксу" председатель Владимир Соловьев.
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