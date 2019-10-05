МВД Казахстана сообщает о привлечении к ответственности за коррупцию в текущем году более 50 руководителей органов полиции

МВД Казахстана объявило войну коррупционерам в собственных рядах, заявила пресс-служба ведомства в субботу.

"В настоящее время осуществляются проверки в ряде регионов на предмет коррупционных схем, в том числе связанных с кадровыми вопросами, в сфере государственных закупок и др.", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы.

По ее информации, только за первые восемь месяцев текущего года в отношении сотрудников начато 307 досудебных расследований, в том числе 170 - по коррупционным правонарушениям. "К уголовной ответственности привлечены 74 руководителя различного звена, 52 из них - за коррупцию", - указывается в сообщении.

Сотрудники полиции привлекаются к ответственности за мошенничество, взяточничество, превышение полномочий, фальсификацию доказательств и другие преступления.

"Крайне важным в этой работе является персональная ответственность руководителей, не принимающих должных мер превентивного характера", - отметили в МВД.

К примеру, начальник департамента уголовно-исполнительной системы по Кызылординской области освобождён от должности в связи с задержанием за коррупционные преступления его заместителя. Также за коррупционные преступления руководителей курируемых подразделений лишились должностей заместители начальников департаментов полиции Атырауской и Жамбылской областей.

"Не менее жесткие меры принимаются в отношении руководителей, нарушающих этические нормы поведения", - отметили в пресс-службе.

Так, в Костанайской области один из заместителей начальника департамента полиции уволен по отрицательным мотивам за нахождение на службе в нетрезвом состоянии, другой - освобожден от занимаемой должности за оскорбление подчиненного, говорится в сообщении.