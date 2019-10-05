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Карабахский конфликт 05.10.2019 10:36

В МИД Азербайджана посоветовали Армении внимательнее изучить документы по Карабахскому урегулированию

Министерство иностранных дел Азербайджана советует руководству Армении внимательнее изучить международные документы по нагорно-карабахскому урегулированию - формулировки «народ Карабах» нет ни в одном из них, заявила глава Управления пресс-службы МИД АР Лейла Абдуллаева.

«Налицо крайняя необходимость политического руководства Армении во внимательном изучении международных документов, принятых в рамках процесса урегулирования конфликта, а также заявлений сопредседателей МГ ОБСЕ. Ни в одном из документов по урегулированию конфликта в отношении населения Нагорно-Карабахского региона Азербайджана никаким образом не упоминается понятие «народ»»,- сказала Абдуллаева СМИ.

Она считает, что позиция нынешних властей Армении является не чем иным как самообманом и введением в заблуждение собственного народа, «однако обмануть международное сообщество невозможно и не получиться».

«В данной связи, хотела бы напомнить, что и в совместном заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ, а также в соответствующих договоренностях двух сторон конфликта, на которые ссылается пресс-служба МИД Армении, четко отмечается о необходимости подготовки к миру именно населений»,- подчеркнула Абдуллаева.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев в доступной и ясной форме для всех отметил, что не существует понятия «народ Нагорного Карабаха», речь идет об азербайджанском и армянском населении данного региона Азербайджана»,- добавила она.

Абдуллаева подчеркнула, что если армянская сторона заинтересована в победе демократии в регионе, то Армения, как страна, удерживающая под оккупацией территории Азербайджана, должна, в первую очередь, вывести свои войска из захваченных земель и не препятствовать возвращению туда изгнанного азербайджанского населения, что послужит обеспечению его законных и демократических прав.

Алиев в ходе выступления на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в четверг коснулся формулировки премьер-министра Армении Никола Пашиняна так называемом «народе Нагорного Карабаха».

«Премьер Армении часто говорит, что решение конфликта должно быть приемлемо народу Азербайджана, народу Армении и народу Нагорного Карабаха. Так вот, должен сказать, что понятия «народ Нагорного Карабаха» не существует. Есть население Нагорного Карабаха, которое до конфликта состояло из азербайджанского и армянского населения, обладающего равными правами»,- заявил президент Азербайджана.

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, комментируя заявление Алиева отметила, что азербайджанский лидер не упомянул необходимость для народов региона мирного урегулирования и поставил под сомнение факт существования проживающего на своей исторической родине «народа Карабаха».

«Армения уверена, что мирное урегулирование проблемы и победа демократии в регионе не имеют альтернативы, и с этой точки зрения важно выполнять обязательство по подготовке народов к миру», отметила пресс-секретарь МИД.

Ф.Исазаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ДОКУМЕНТЫ


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