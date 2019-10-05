Экс-депутат госсобрания Якутии стал жертвой нападения медведя

Бывший депутат государственного собрания Якутии Александр Крылов погиб при нападении медведя в Оймяконском районе, сообщил журналистам в субботу исполняющий обязанности главы муниципалитета Игорь Водовозов.

"Информация, распространяемая в соцсетях, к сожалению, подтвердилась. Тело Александра Крылова на вездеходах доставляют в Томтор", - рассказал Водовозов.

По данным местных СМИ, в пятницу экс-депутат отправился на охоту на квадроцикле. На дорогу выскочил медведь, Крылов выстрелил в него, и хищник упал. Экс-депутат решил подойти к животному, в этот момент на него напал другой медведь, который, как выяснилось, находился рядом.