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СНГ 05.10.2019 12:20

Экс-депутат госсобрания Якутии стал жертвой нападения медведя

Бывший депутат государственного собрания Якутии Александр Крылов погиб при нападении медведя в Оймяконском районе, сообщил журналистам в субботу исполняющий обязанности главы муниципалитета Игорь Водовозов.

"Информация, распространяемая в соцсетях, к сожалению, подтвердилась. Тело Александра Крылова на вездеходах доставляют в Томтор", - рассказал Водовозов.

По данным местных СМИ, в пятницу экс-депутат отправился на охоту на квадроцикле. На дорогу выскочил медведь, Крылов выстрелил в него, и хищник упал. Экс-депутат решил подойти к животному, в этот момент на него напал другой медведь, который, как выяснилось, находился рядом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЯКУТИЯ, МЕДВЕДЬ, НАПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]