Путин оценил вклад Рахмона в укрепление стратегического партнерства между РФ и Таджикистаном

Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения и отметил его вклад в укрепление союзничества между двумя странами.

"В России высоко ценят Ваш личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, а также активное участие в коллективных усилиях по обеспечению безопасности и стабильности в Центральной Азии и на евразийском пространстве в целом", - говорится в поздравительной телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Путин отметил, что под руководством Рахмона Таджикистан добился впечатляющих успехов в экономическом и социальном развитии.

"Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего товарищеского общения и конструктивной совместной работы по дальнейшему наращиванию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах. Это, несомненно, отвечает коренным интересам народов России и Таджикистана", - говорится в сообщении.