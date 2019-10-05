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СНГ 05.10.2019 13:32

Путин оценил вклад Рахмона в укрепление стратегического партнерства между РФ и Таджикистаном

Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения и отметил его вклад в укрепление союзничества между двумя странами.

"В России высоко ценят Ваш личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, а также активное участие в коллективных усилиях по обеспечению безопасности и стабильности в Центральной Азии и на евразийском пространстве в целом", - говорится в поздравительной телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Путин отметил, что под руководством Рахмона Таджикистан добился впечатляющих успехов в экономическом и социальном развитии.

"Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего товарищеского общения и конструктивной совместной работы по дальнейшему наращиванию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах. Это, несомненно, отвечает коренным интересам народов России и Таджикистана", - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ПОЗДРАВЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]