Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8651 RUR   0.0262 GBR   2.097 TRY   0.2986

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.62 -0.45 Brent 58.89 -0.36

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 05.10.2019 12:52

Более 70 человек погибли в ходе беспорядков в Ираке, тысячи ранены

Начавшиеся во вторник беспорядки в Ираке, по последним данным, привели к гибели 73 человек, сообщают в субботу арабские СМИ со ссылкой на иракскую правительственную комиссию по правам человека.

При этом среди погибших - шесть полицейских.

Еще более 3 тыс. человек получили ранения.

Основная часть акций протеста проходит в населенных шиитами южных районах страны, а также в Багдаде. Иракцы протестуют против властей, которые, по их мнению, не уделяют внимания решению проблем населения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАК, БЕСПОРЯДКИ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Иракский премьер потребовал расследовать обстоятельства беспорядков в Басре, которые привели к гибели нескольких человек

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]