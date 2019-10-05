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СНГ 05.10.2019 18:42

Запуск ракеты "Протон-М" с двумя телекоммуникационными спутниками запланирован на 9 октября - "Роскосмос"

На космодроме "Байконур" установлена на стартовый комплекс ракета-носитель "Протон-М", которая выведет на орбиту телекоммуникационные спутники Eutelsat 5 West B и Mission Extension Vehicle-1, сообщил "Роскосмос" в субботу.

Пуск ракеты запланирован на 9 октября в 13:17:56 мск, говорится в сообщении.

"Сегодня утром, 5 октября, в соответствии с графиком работ выполнена транспортировка ракеты космического назначения с технологической заправочной площадки на стартовый комплекс площадки № 200 космодрома. После завершения вертикализации ракеты к ней подвели агрегат обслуживания, и специалисты предприятий "Роскосмоса" приступили к работам по графику первого стартового дня", - сообщил "Роскосмос".

Ракета должна была быть запущена с космодрома Байконур 30 сентября, однако 24 сентября "Роскосмос" сообщил, что старт отложен на неопределенный срок.

25 сентября глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил на пресс-конференции, что старт был перенесен на октябрь из-за проблем взаимодействия между системами российской ракеты и иностранных космических аппаратов.

Спутник Eutelsat 5 West B (E5WB) заменит на орбите аналогичный аппарат под литерой "А". Он предназначен для оказания телекоммуникационных услуг во Франции, Италии и Алжире.

Аппарат MEV-1 (Mission Extension Vehicle) - первый в своем роде. Он сможет стыковаться со спутниками Intelsat 901 и обслуживать их для продления сроков их службы на орбите.

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Тэги: РОССИЯ, РАКЕТА, СПУТНИКИ, ЗАПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]