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Внешняя политика 05.10.2019 14:32

Баку и Москва эффективно сотрудничают по вопросам глобальной безопасности - МИД Азербайджана

Баку и Москва эффективно сотрудничают в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом, заявила глава Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Азербайджан и Россия взаимовыгодно сотрудничают на международной арене по ряду вопросов повестки глобальной безопасности. В этой связи следует подчеркнуть сотрудничество и координацию Баку и Москвы в борьбе с терроризмом и экстремизмом», - сказала Абдуллаева агентству «ИНТЕРФАКС-Азербайджан».

По ее словам, отношения между Азербайджаном и Россией также интенсивно развиваются в торгово-экономической и инвестиционной сфере, в том числе, стороны активно сотрудничают транспорта и туризма.

«Для Азербайджана Россия является партнером номер один в импорте (российской продукции), а также по экспорту продуктов азербайджанского ненефтяного сектора», - сказала Абдуллаева.

По мнению секретаря МИД Азербайджана, многочисленные встречи на уровне лидеров двух стран вносят большой вклад в развитие партнерских отношений между нашими странами.

Х.Насирзаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]