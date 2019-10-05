Баку и Москва эффективно сотрудничают по вопросам глобальной безопасности - МИД Азербайджана

Баку и Москва эффективно сотрудничают в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом, заявила глава Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Азербайджан и Россия взаимовыгодно сотрудничают на международной арене по ряду вопросов повестки глобальной безопасности. В этой связи следует подчеркнуть сотрудничество и координацию Баку и Москвы в борьбе с терроризмом и экстремизмом», - сказала Абдуллаева агентству «ИНТЕРФАКС-Азербайджан».

По ее словам, отношения между Азербайджаном и Россией также интенсивно развиваются в торгово-экономической и инвестиционной сфере, в том числе, стороны активно сотрудничают транспорта и туризма.

«Для Азербайджана Россия является партнером номер один в импорте (российской продукции), а также по экспорту продуктов азербайджанского ненефтяного сектора», - сказала Абдуллаева.

По мнению секретаря МИД Азербайджана, многочисленные встречи на уровне лидеров двух стран вносят большой вклад в развитие партнерских отношений между нашими странами.

Х.Насирзаде