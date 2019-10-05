Талибы подтверждают, что встретились со спецпредставителем США по Афганистану

Представитель афганской группировки "Талибан" подтвердил сообщения СМИ о проведении встречи в пятницу между своей делегацией и спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом, сообщает в субботу Associated Press (AP).
Встреча прошла в Исламабаде. Делегацию талибов возглавлял один из наиболее влиятельных их лидеров - мулла Абдул Гани Барадар.
Собеседник агентства, рассказавший о переговорах на условиях анонимности, не стал сообщать, что именно обсуждали делегации в пакистанской столице.
При этом AP отмечает, что в американской администрации не квалифицируют эту встречу как возобновление мирных переговоров, прерванных по инициативе президента США Дональда Трампа в сентябре 2019 года.
Ранее в этом году по итогам нескольких раундов переговоров США и талибы были близки к заключению соглашения. Предполагалось, что после подписания его обеими сторонами документ будет направлен на рассмотрение афганским властям. Однако после серии совершенных талибами в Афганистане нападений Трамп объявил в "Твиттере", что выходит из переговорного процесса.
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