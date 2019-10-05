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Дальнее зарубежье 05.10.2019 16:18

Талибы подтверждают, что встретились со спецпредставителем США по Афганистану

Представитель афганской группировки "Талибан" подтвердил сообщения СМИ о проведении встречи в пятницу между своей делегацией и спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом, сообщает в субботу Associated Press (AP).

Встреча прошла в Исламабаде. Делегацию талибов возглавлял один из наиболее влиятельных их лидеров - мулла Абдул Гани Барадар.

Собеседник агентства, рассказавший о переговорах на условиях анонимности, не стал сообщать, что именно обсуждали делегации в пакистанской столице.

При этом AP отмечает, что в американской администрации не квалифицируют эту встречу как возобновление мирных переговоров, прерванных по инициативе президента США Дональда Трампа в сентябре 2019 года.

Ранее в этом году по итогам нескольких раундов переговоров США и талибы были близки к заключению соглашения. Предполагалось, что после подписания его обеими сторонами документ будет направлен на рассмотрение афганским властям. Однако после серии совершенных талибами в Афганистане нападений Трамп объявил в "Твиттере", что выходит из переговорного процесса.

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Тэги: США, ТАЛИБЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]