Талибы подтверждают, что встретились со спецпредставителем США по Афганистану

Представитель афганской группировки "Талибан" подтвердил сообщения СМИ о проведении встречи в пятницу между своей делегацией и спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом, сообщает в субботу Associated Press (AP).

Встреча прошла в Исламабаде. Делегацию талибов возглавлял один из наиболее влиятельных их лидеров - мулла Абдул Гани Барадар.

Собеседник агентства, рассказавший о переговорах на условиях анонимности, не стал сообщать, что именно обсуждали делегации в пакистанской столице.

При этом AP отмечает, что в американской администрации не квалифицируют эту встречу как возобновление мирных переговоров, прерванных по инициативе президента США Дональда Трампа в сентябре 2019 года.

Ранее в этом году по итогам нескольких раундов переговоров США и талибы были близки к заключению соглашения. Предполагалось, что после подписания его обеими сторонами документ будет направлен на рассмотрение афганским властям. Однако после серии совершенных талибами в Афганистане нападений Трамп объявил в "Твиттере", что выходит из переговорного процесса.