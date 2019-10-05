Бюджет США 2020 г. предусматривает выделение Грузии $132 млн помощи

В проекте бюджета США на 2020 год предусматривается выделение Грузии в рамках различных программ финансовой помощи в размере $132 млн, сообщает в субботу грузинское внешнеполитическое ведомство.
По информации МИД, так определено проектом "Закона об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ (SFOP) на 2020 финансовый год", который утвердил Комитет по ассигнованиям Сената США.
Данный закон определяет приоритеты США в поддержке и помощи странам-партнерам.
Согласно законопроекту на 2020 год, помощью Соединенных Штатов не сможет воспользоваться правительство какой-либо страны, если госсекретарь США установит и представит Комитету по ассигнованиям доклад о том, что данная страна признала независимость Абхазии и Южной Осетии, либо установила с ними дипломатические отношения.
Кроме того, как отмечают в грузинском МИД, "финансирование, предусмотренное этим законом, не может быть использовано для поддержки российской оккупации Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии".
В законопроекте содержится призыв к министерству финансов США проинструктировать американских представителей в руководстве международных финансовых институтов с тем, чтобы они не давали одобрения на финансирование любой из программ (включая займы, кредиты и гарантии), которая нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии.
В МИД отмечают, что сумма, выделяемая Грузии в законопроекте 2020 года, является самым высоким показателем в истории грузино-американских отношений. В частности, $40 млн Грузия получит из Фонда финансирования иностранных вооруженных сил (FMF), что на $5 млн больше, чем в прошлом году.
Вместе с тем, законопроект предусматривает выделение $285 млн для стран Европы и Евразии, включая Грузию, для поддержки западной интеграции. "Часть этих средств должна быть потрачена на реализацию соглашений о свободной торговле и ассоциации, подписанных между странами Восточного партнерства и Европейским Союзом, а также на смягчение внешних экономических факторов, политического и экономического давления на эти страны со стороны Российской Федерации", - сообщает МИД Грузии.
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