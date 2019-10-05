Многочисленные останки большого пещерного медведя обнаружили палеонтологи на юге Свердловской области, по предварительным прогнозам, костям может быть больше 30 тыс. лет, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Павел Косинцев.
"Там кости конечностей, черепа, челюсти, зубы. То есть ясно, что там погибали целые животные. Это так называемое кладбище пещерных медведей", - сказал Косинцев.
Он отметил, что такое захоронение большого пещерного медведя впервые обнаружено в Свердловской области. В северных и южных частях Урала подобные "кладбища" уже исследуются. Новая находка заполнила пробел их распространения. Таким образом, ученые могут говорить о том, что пещерные медведи заселяли всю территорию Урала.
"Сейчас мы имеем непрерывное распределение этих кладбищ, начиная от реки Печоры и до юга Южного Урала, до юга Башкирии", - добавил собеседник агентства.
Новое захоронение, по словам Косинцева, поможет установить причину исчезновения большого пещерного медведя. "Причина их вымирания до сих пор не понятна, потому что это было очень крупное животное, естественных врагов у него не было. Людей в то время было так мало на Урале, что просто люди их не добывали или добывали очень мало", - сказал он.
В настоящее время костные останки пещерных медведей проходят первичное описание в Институте экологии растений и животных Уральского отделения РАН, затем будут проведены различные анализы, с помощью которых также установят точную дату захоронения.
Кроме того, палеонтологи нашли останки охотников, которые останавливались в этой пещере около 4-5 тыс. лет назад. На это указывают кости дикого лося, вероятно, добытого людьми, и наконечник копья - часть орудия охоты.
Пограничники Азербайджана получили новую заставу на границе с Грузией, включающий комплекс Давид Гареджи
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Азербайджан и Россия до конца 2019г проведут очередное заседание МПК и 10-й межрегиональный форум – министр экономики
Ненефтяной экспорт Азербайджана к 2024 г превысит $3 млрд - Мустафаев
Баку и Москва в 2019 г увеличат взаимный товарооборот на 20% - Мустафаев
Укртранснафта и Укртатнафта подписали договор на транспортировку до 1,2 млн т нефти в год на условиях ship-or-pay
Президент Азербайджана назначил нового главу ИВ Агсуинского района
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчика для подготовки генплана Гянджи
ИВ Сумгайыта привлекла Ximekspress-2000 к ремонту автодорог за 390 тыс. манатов
РФ заявляет решительный протест в связи с действиями властей США в отношении депутата Госдумы Юмашевой - МИД
Около 10 тыс. человек в Киеве пришли на митинг против закона об особом статусе Донбасса
Нефтяной министр Ирана встретился с коллегой из Саудовской Аравии, уверил в дружбе
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В РИКЦ в Баку состоялась встреча с представителями Ханты-Мансийского округа
IFC вернулся на Азербайджанский рынок с Банком Республика!
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго