Многочисленные останки большого пещерного медведя обнаружили палеонтологи на юге Свердловской области, по предварительным прогнозам, костям может быть больше 30 тыс. лет, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Павел Косинцев.

"Там кости конечностей, черепа, челюсти, зубы. То есть ясно, что там погибали целые животные. Это так называемое кладбище пещерных медведей", - сказал Косинцев.

Он отметил, что такое захоронение большого пещерного медведя впервые обнаружено в Свердловской области. В северных и южных частях Урала подобные "кладбища" уже исследуются. Новая находка заполнила пробел их распространения. Таким образом, ученые могут говорить о том, что пещерные медведи заселяли всю территорию Урала.

"Сейчас мы имеем непрерывное распределение этих кладбищ, начиная от реки Печоры и до юга Южного Урала, до юга Башкирии", - добавил собеседник агентства.

Новое захоронение, по словам Косинцева, поможет установить причину исчезновения большого пещерного медведя. "Причина их вымирания до сих пор не понятна, потому что это было очень крупное животное, естественных врагов у него не было. Людей в то время было так мало на Урале, что просто люди их не добывали или добывали очень мало", - сказал он.

В настоящее время костные останки пещерных медведей проходят первичное описание в Институте экологии растений и животных Уральского отделения РАН, затем будут проведены различные анализы, с помощью которых также установят точную дату захоронения.

Кроме того, палеонтологи нашли останки охотников, которые останавливались в этой пещере около 4-5 тыс. лет назад. На это указывают кости дикого лося, вероятно, добытого людьми, и наконечник копья - часть орудия охоты.