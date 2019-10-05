Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8651 RUR   0.0262 GBR   2.097 TRY   0.2986

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.62 -0.45 Brent 58.89 -0.36

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 05.10.2019 23:00

Ученые обнаружили на юге Свердловской области "кладбище" пещерных медведей

Многочисленные останки большого пещерного медведя обнаружили палеонтологи на юге Свердловской области, по предварительным прогнозам, костям может быть больше 30 тыс. лет, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Павел Косинцев.

"Там кости конечностей, черепа, челюсти, зубы. То есть ясно, что там погибали целые животные. Это так называемое кладбище пещерных медведей", - сказал Косинцев.

Он отметил, что такое захоронение большого пещерного медведя впервые обнаружено в Свердловской области. В северных и южных частях Урала подобные "кладбища" уже исследуются. Новая находка заполнила пробел их распространения. Таким образом, ученые могут говорить о том, что пещерные медведи заселяли всю территорию Урала.

"Сейчас мы имеем непрерывное распределение этих кладбищ, начиная от реки Печоры и до юга Южного Урала, до юга Башкирии", - добавил собеседник агентства.

Новое захоронение, по словам Косинцева, поможет установить причину исчезновения большого пещерного медведя. "Причина их вымирания до сих пор не понятна, потому что это было очень крупное животное, естественных врагов у него не было. Людей в то время было так мало на Урале, что просто люди их не добывали или добывали очень мало", - сказал он.

В настоящее время костные останки пещерных медведей проходят первичное описание в Институте экологии растений и животных Уральского отделения РАН, затем будут проведены различные анализы, с помощью которых также установят точную дату захоронения.

Кроме того, палеонтологи нашли останки охотников, которые останавливались в этой пещере около 4-5 тыс. лет назад. На это указывают кости дикого лося, вероятно, добытого людьми, и наконечник копья - часть орудия охоты.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, УРАЛ, ПАЛЕОНТОЛОГИЯ, НАХОДКА


Похожие новости


"ИрАэро" запустила рейс Баку - Екатеринбург, стала второй авиакомпанией на этом маршруте Пассажиры самолета, севшего в Баку из-за информации о постороннем предмете на борту, вылетят в Москву во вторник 24 человека попали в больницы после ДТП с автобусом в Екатеринбурге Пассажиры «Боинга» Air France, приземлившегося с отказавшим двигателем в Екатеринбурге, вылетели в Париж Падение метеорита на Урале и полет астероида ближайшей ночью не связаны между собой - астроном Почти 70 лет заключения получили на восьмерых уроженцы Азербайджана, поставлявшие гашиш на Урал

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]