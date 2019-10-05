Минобороны РФ подтверждает планы начать строительство в Крыму радара, который обнаруживает пуски ракет

Российские военные планируют начать строительство в Крыму под Севастополем новой радиолокационной станции (РЛС) системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), радар начнет работать в 2024 году, сообщил начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения генерал-майор Анатолий Нестечук.

"Строим станцию в Воркуте - там будет новая радиолокационная станция с очень интересными боевыми возможностями, значительно превышающими боевые возможности существующих РЛС. Строим новую станцию в Оленегорске Мурманской области и начнем строительство новой станции в Севастополе", - сказал Нестечук в эфире радио "Эхо Москвы".

Он назвал сроки завершения строительства новых станций СПРН: в Коми - в 2021 году, в Мурманской области - 2022 год, в Крыму - 2024 год.

Ранее генеральный конструктор СПРН, генеральный директор российской оборонной корпорации ПАО "МАК "Вымпел" Сергей Боев заявил "Интерфаксу", что новая РЛС "Воронеж" заменит устаревшую РЛС "Днепр" под Севастополем. "Новая станция будет уже другого поколения, с другими возможностями", - заявлял Боев.

Как сообщалось, после развала СССР станция "Днепр" в Севастополе отошла Украине, некоторое время арендовалась Россией, но из-за позиции Киева договор был разорван. Затем "Днепр" не эксплуатировался более десяти лет и пришел в негодность.

РЛС "Воронеж" - российские надгоризонтные радиолокационные станции СПРН. Они работают в различных диапазонах радиоволн. Радары способны обнаруживать космические и аэродинамические объекты, в том числе, баллистические и крылатые ракеты.

Российские военные за несколько лет значительно усилили группировку в Крыму, в том числе, за счет систем противовоздушной обороны дальнего действия С-400 (концерн ВКО "Алмаз-Антей").

В ноябре 2018 года в Джанкое на севере Крыма на боевое дежурство заступил четвертый дивизион системы ПВО С-400 "Триумф". Джанкой находится примерно в 30 км от границы с Украиной. Ранее российские военные поставили на боевое дежурство в Крыму три дивизиона С-400: в январе 2017 года в Феодосии, в январе 2018 года в Севастополе и в сентябре 2018 года в Евпатории.

В Минобороны РФ заявили, что в Крыму создана группировка, которая способна обеспечить защиту от всех угроз.

Оборону Крыма обеспечивают корабли Черноморского флота РФ, морская авиация и авиация ПВО. В Крыму создан армейский корпус, в его составе соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения ПВО, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие. У российских военных в Крыму есть передовые противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

Черноморский флот России за последние годы получил несколько новых кораблей, шесть дизель-электрических подлодок и несколько малых ракетных кораблей, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр".