Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8651 RUR   0.0262 GBR   2.097 TRY   0.2986

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.62 -0.45 Brent 58.89 -0.36

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 05.10.2019 15:57

Минобороны РФ подтверждает планы начать строительство в Крыму радара, который обнаруживает пуски ракет

Российские военные планируют начать строительство в Крыму под Севастополем новой радиолокационной станции (РЛС) системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), радар начнет работать в 2024 году, сообщил начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения генерал-майор Анатолий Нестечук.

"Строим станцию в Воркуте - там будет новая радиолокационная станция с очень интересными боевыми возможностями, значительно превышающими боевые возможности существующих РЛС. Строим новую станцию в Оленегорске Мурманской области и начнем строительство новой станции в Севастополе", - сказал Нестечук в эфире радио "Эхо Москвы".

Он назвал сроки завершения строительства новых станций СПРН: в Коми - в 2021 году, в Мурманской области - 2022 год, в Крыму - 2024 год.

Ранее генеральный конструктор СПРН, генеральный директор российской оборонной корпорации ПАО "МАК "Вымпел" Сергей Боев заявил "Интерфаксу", что новая РЛС "Воронеж" заменит устаревшую РЛС "Днепр" под Севастополем. "Новая станция будет уже другого поколения, с другими возможностями", - заявлял Боев.

Как сообщалось, после развала СССР станция "Днепр" в Севастополе отошла Украине, некоторое время арендовалась Россией, но из-за позиции Киева договор был разорван. Затем "Днепр" не эксплуатировался более десяти лет и пришел в негодность.

РЛС "Воронеж" - российские надгоризонтные радиолокационные станции СПРН. Они работают в различных диапазонах радиоволн. Радары способны обнаруживать космические и аэродинамические объекты, в том числе, баллистические и крылатые ракеты.

Российские военные за несколько лет значительно усилили группировку в Крыму, в том числе, за счет систем противовоздушной обороны дальнего действия С-400 (концерн ВКО "Алмаз-Антей").

В ноябре 2018 года в Джанкое на севере Крыма на боевое дежурство заступил четвертый дивизион системы ПВО С-400 "Триумф". Джанкой находится примерно в 30 км от границы с Украиной. Ранее российские военные поставили на боевое дежурство в Крыму три дивизиона С-400: в январе 2017 года в Феодосии, в январе 2018 года в Севастополе и в сентябре 2018 года в Евпатории.

В Минобороны РФ заявили, что в Крыму создана группировка, которая способна обеспечить защиту от всех угроз.

Оборону Крыма обеспечивают корабли Черноморского флота РФ, морская авиация и авиация ПВО. В Крыму создан армейский корпус, в его составе соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения ПВО, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие. У российских военных в Крыму есть передовые противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

Черноморский флот России за последние годы получил несколько новых кораблей, шесть дизель-электрических подлодок и несколько малых ракетных кораблей, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КРЫМ, РАДАР, СТРОИТЕЛЬСТВО


Похожие новости


Еврокомиссия предложила продлить санкции против России за события в Крыму до 2020 года - СМИ Глава комитета Госдумы по обороне Шаманов подтвердил размещение Ту-22М3 в Крыму Глава МИД Белоруссии: задача Минска - способствовать большему взаимопониманию между Москвой и Киевом, преодолению конфронтации Берлин подтверждает свое непризнание Крыма частью России Трамп на вопрос, признают ли США Крым российским: посмотрим Постановление о продлении "крымского пакета" санкций ЕС в отношении России вступит в силу в среду

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]