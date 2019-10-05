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СНГ 05.10.2019 19:31

Россия увидит, если какое-то государство решит разместить оружие в космосе - Минобороны

Россия не размещает оружие в космосе и увидит, если это решат сделать другие страны, сообщил начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения генерал-майор Анатолий Нестечук.

"Мы строго придерживаемся этой концепции", - сказал Нестечук в эфире радио "Эхо Москвы", имея в виду приверженность Москвы неразмещению оружия в космосе.

Он заявил, что за развитием ситуации в космосе, в том числе после решения США создать свои космические войска, следит главный центр разведки космической обстановки РФ.

"Мы видим всё, что происходит в космосе на всех направлениях, на всех плоскостях. Наверное, еще не время об этом говорить так громко, но уверенность у вероятных наших противников, партнеров должна быть в одном - эта работа под нашим контролем", - сказал Нестечук.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КОСМОС, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]