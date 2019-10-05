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Регион 05.10.2019 20:33

Иран рассчитывает на помощь других стран для отправки своего астронавта в космос - министр

Тегеран, несмотря на санкции США, надеется отправить своего первого астронавта в космос, воспользовавшись помощью других стран, заявил в субботу министр информации Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми.

"Американские санкции, коснувшиеся трех крупных структур, занимающихся космосом, не остановят иранских ученых", - приводит его слова агентство "Мехр".

Оно не уточняет, когда именно Иран собирается отправить в космос своего первого астронавта, и при помощи каких именно стран рассчитывает этого добиться.

В прошлом иранские ученые отправляли в космос обезьян. Полеты прошли успешно.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, КОСМОС, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]