Иран рассчитывает на помощь других стран для отправки своего астронавта в космос - министр

Тегеран, несмотря на санкции США, надеется отправить своего первого астронавта в космос, воспользовавшись помощью других стран, заявил в субботу министр информации Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми.
"Американские санкции, коснувшиеся трех крупных структур, занимающихся космосом, не остановят иранских ученых", - приводит его слова агентство "Мехр".
Оно не уточняет, когда именно Иран собирается отправить в космос своего первого астронавта, и при помощи каких именно стран рассчитывает этого добиться.
В прошлом иранские ученые отправляли в космос обезьян. Полеты прошли успешно.
Азербайджан и Россия до конца 2019г проведут очередное заседание МПК и 10-й межрегиональный форум – министр экономики
Новый мост через реку Самур введут в строй до конца 2019 года – министр экономики Азербайджана
Баку и Москва эффективно сотрудничают по вопросам глобальной безопасности - МИД Азербайджана
Ненефтяной экспорт Азербайджана к 2024 г превысит $3 млрд - Мустафаев
Баку и Москва в 2019 г увеличат взаимный товарооборот на 20% - Мустафаев
Укртранснафта и Укртатнафта подписали договор на транспортировку до 1,2 млн т нефти в год на условиях ship-or-pay
Ученые обнаружили на юге Свердловской области "кладбище" пещерных медведей
Теймур Раджабов стал обладателем Кубка мира по шахматам
ФСРВП направит около 900 тыс. манатов на проектирование жилого квартала в Баку для семей вынужденных переселенцев
Президент Азербайджана назначил нового главу ИВ Агсуинского района
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчика для подготовки генплана Гянджи
ИВ Сумгайыта привлекла Ximekspress-2000 к ремонту автодорог за 390 тыс. манатов
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В РИКЦ в Баку состоялась встреча с представителями Ханты-Мансийского округа
IFC вернулся на Азербайджанский рынок с Банком Республика!
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго