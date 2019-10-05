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Дальнее зарубежье 05.10.2019 22:04

Госдеп передал конгрессу ответ на запрос о документах по "украинскому делу" - Помпео

Сотрудники госдепа передали в палату представителей первоначальный ответ на запрос о документах по делу о телефонном разговоре президентов США и Украины - Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

"Госдепартамент вчера вечером отправил письмо в конгресс. Это наш первоначальный ответ на запрос о предоставлении документов", - сказал Помпео, слова которого приводят американские СМИ.

"Конечно, мы будем выполнять то, что требует от нас закон", - добавил он. О содержании отправленного госдепартаментом письма пока не сообщается.

Ранее Помпео предупреждал, что с одной стороны, готов к сотрудничеству с конгрессом в рамках этого дела. Однако в то же время он раскритиковал поступившие от палаты представителей запросы о проведении слушаний с сотрудниками госдепартамента. Также Помпео назвал незаконным требование, чтобы эти сотрудники сами принесли конгрессменам интересующие их документы. Глава госдепа пояснил, что эти документы - собственность госдепа, а не его сотрудников.

Демократы из палаты представителей ранее этой осенью начали процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. На такой шаг они пошли, узнав из СМИ, что Трамп в ходе летнего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским оказывал давление на собеседника, стремясь вынудить его провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Демократы полагают, что Трамп злоупотребил полномочиями, стремясь создать проблемы своему политическому сопернику.

В итоге Белый дом опубликовал стенограмму разговора. Выяснилось, что Трамп действительно поднимал тему Байдена, однако, судя по документу, давления на Зеленского не оказывал. Сам украинский президент также подтвердил, что не ощущал давления со стороны Трампа.

Стенограмма не развеяла подозрения демократов, и они продолжают расследование.

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Тэги: США, ГОСДЕП, РАССЛЕДОВАНИЕ


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