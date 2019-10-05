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Дальнее зарубежье 05.10.2019 22:26

Помпео и премьер Греции обсудили сотрудничество в энергетике

Госсекретарь США Майк Помпео в субботу в Афинах провел переговоры с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, в ходе которых коснулся, в частности, темы энергетики, сообщает госдеп.

"Госсекретарь Помпео подчеркнул важность Греции как столпа стабильности в восточной части Средиземноморья и ее позитивную роль в вопросах регионального политического и экономического сотрудничества. Госсекретарь и премьер-министр также обсудили тему сотрудничества в энергетике", - говорится в заявлении представителя госдепартамента Морган Ортагус.

"Госсекретарь Помпео также заявил, что воодушевлен планами Греции по экономическим реформам", - отмечается в документе.

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Тэги: США, ПОМПЕО, ГРЕЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]