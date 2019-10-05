Приграничный с Таджикистаном афганский уезд Хваджа-Гхар возвращен под контроль правительства

В ходе совместной антитеррористической операции силовых структур Афганистана под контроль правительства возвращен находящийся на границе с Таджикистаном уезд Хваджа-Гхар провинции Тахар, на северо-востоке страны, сообщил начальник пресс-центра МВД страны Нусрат Рахими.

"Территория уезда Хваджа Гхар полностью очищена от присутствия боевиков. Антитеррористическая операция по освобождению других уездов провинции продолжается", - написал Рахими в "Твиттере" в субботу.

Совместная операция по очистке территории провинции Тахар от присутствия боевиков "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) с участием подразделений министерств обороны, внутренних дел и управления национальной безопасности Афганистана началась во вторник. Операцию возглавляют первый заместитель министра обороны Ясин Зия, заместитель министра внутренних дел Сабур Хан.

Талибы атаковали город Талукан, административный центр провинции Тахар и ряд его уездов на прошлой неделе, с целью срыва президентских выборов, которые состоялись 28 сентября.

За пост президента боролись 15 кандидатов, в том числе нынешний глава государства Мухаммад Ашраф Гани и действующий премьер-министр страны Абдулла Абдулла. Независимая избирательная комиссия Афганистана обещает объявить предварительные результаты голосования 19 октября, окончательные - 7 ноября.