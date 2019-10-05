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Внешняя политика 05.10.2019 20:32

Новый мост через реку Самур введут в строй до конца 2019 года – министр экономики Азербайджана

Строительство моста через реку Самур на азербайджано-российской госгранице завершится до конца 2019 года, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

«Автомобильные грузоперевозки в сотрудничестве с Россией также занимают значимое место в отношениях двух стран. В этом направлении особое внимание уделяется усовершенствованию инфраструктуры. В настоящее время продолжаются работы по строительству автомобильного моста через реку Самур (на госгранице между Азербайджаном и Россией – ИФ), которое будет завершено до конца 2019 текущего года»,- сказал Мустафаев агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Он отметил, что Баку и Москва также обсуждают «вопросы синхронизации проектов развития погранично-пропускных пунктов и готовят специальную дорожную карту по этой сфере».

«Кроме того, в настоящее готовятся документы технико-экономического обоснования по созданию энергетического коридора Азербайджан-Россия-Иран «Север-Юг». Все эти работы расширяют наше сотрудничество в энергетической сфере»,- подчеркнул он.

По его словам, в 2018 году из Азербайджана в Россию экспортировано электроэнергии более 121 млн кВт/ч, из России в Азербайджан – более 76 млн кВт/ч.

Проект возведения мостового перехода осуществляется в рамках соглашения, которое было подписано в августе 2013 года между правительствами России и Азербайджана.

Новый мост заменит существующий, который был построен в 1957 году.

Подходы к мосту каждое государство будет возводить самостоятельно со своей стороны.

Длина моста составит 325,3 м, ширина 17,3 м, стоимость строительства - 36,5 млн манатов.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, САМУР, МОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]