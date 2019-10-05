Новый мост через реку Самур введут в строй до конца 2019 года – министр экономики Азербайджана

Строительство моста через реку Самур на азербайджано-российской госгранице завершится до конца 2019 года, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.
«Автомобильные грузоперевозки в сотрудничестве с Россией также занимают значимое место в отношениях двух стран. В этом направлении особое внимание уделяется усовершенствованию инфраструктуры. В настоящее время продолжаются работы по строительству автомобильного моста через реку Самур (на госгранице между Азербайджаном и Россией – ИФ), которое будет завершено до конца 2019 текущего года»,- сказал Мустафаев агентству «Интерфакс-Азербайджан».
Он отметил, что Баку и Москва также обсуждают «вопросы синхронизации проектов развития погранично-пропускных пунктов и готовят специальную дорожную карту по этой сфере».
«Кроме того, в настоящее готовятся документы технико-экономического обоснования по созданию энергетического коридора Азербайджан-Россия-Иран «Север-Юг». Все эти работы расширяют наше сотрудничество в энергетической сфере»,- подчеркнул он.
По его словам, в 2018 году из Азербайджана в Россию экспортировано электроэнергии более 121 млн кВт/ч, из России в Азербайджан – более 76 млн кВт/ч.
Проект возведения мостового перехода осуществляется в рамках соглашения, которое было подписано в августе 2013 года между правительствами России и Азербайджана.
Новый мост заменит существующий, который был построен в 1957 году.
Подходы к мосту каждое государство будет возводить самостоятельно со своей стороны.
Длина моста составит 325,3 м, ширина 17,3 м, стоимость строительства - 36,5 млн манатов.
Ф.Исазаде
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